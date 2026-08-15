«Разменная монета»: Трамп хочет объявить Ормузский пролив территорией США
Кроме того, американский президент пригрозил Ирану ответом «в сто раз сильнее».
Американский лидер Дональд Трамп собрался объявить Ормузский пролив «территорией США». Он заявил, что Вашингтон полностью контролирует пролив и также пригрозил Ирану ответом «в сто раз сильнее» при ударе Тегерана. Между тем, специалисты подчеркивают, что конфликт между Штатами и Исламской Республикой не решится без Израиля.
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив «территорией США». По его словам, он сделает это после завершения операции против Ирана, пишет RT.
На выступлении в штате Нью-Йорк американский лидер вновь заверил, что в настоящий момент США де-факто контролируют Ормузский пролив и продолжают поддерживать морскую блокаду республики. Он добавил, что ни одно судно не проходит через него, если этого не хочет Вашингтон. По данным газеты The Wall Street Journal, число судов, проходивших за сутки через пролив в июле, было в пять раз меньше, чем до начала конфликта.
Трамп также считает, что Штаты «довольно скоро победят Иран». Кроме того, американский президент пригрозил Тегерану ответом «в сто раз сильнее», пишут «Известия». Политик подчеркнул, что США могут уничтожить Иран, но не хотят этого делать.
«Если они ударят, мы ударим в сто раз сильнее», - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.
КОНТРОЛЬ У ИРАНА
Однако в Тегеране считают, что контроль над проливом остается именно за иранскими военными.
«Ормузский пролив... находится под полным управлением и контролем Ирана. Ни одно судно не может безопасно проходить через него без разрешения и надзора могущественных ВС республики», - заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Исламской Республики Эбрахим Зольфагари.
Кроме того, в Иране уже одобрили проект закона по Ормузскому проливу. По данным агентства IRIB, документ запрещает проход судов США и Израиля и других недружественных стран. К тому же там будет невозможен проход грузов, каким-либо образом связанных с Израилем. Отмечается, что регулировать судоходство будет иранское правительство совместно с вооруженными силами страны.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ИЗРАИЛЯ?
Между тем, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН подчеркнул, что вопрос о судоходстве в Ормузском проливе — далеко не главный момент в противостоянии США и Ирана.
«Вопрос о судоходстве в зоне Персидского залива, в частности, через Ормузский пролив, является одним из элементов того комплекса противоречий, вокруг которого разворачивается конфликт. При этом вряд ли это основной элемент — истинные причины глубже и серьезнее. Ормузский пролив становится разменной монетой и одновременно рычагом давления в рамках переговорного трека. Пока внимание будет сосредоточено на Ормузском проливе, реальных подвижек по тем вопросам, которые легли в основу текущей фазы конфликта между Ираном, США и Израилем, не будет происходить. На уступки шли и Иран, и США, но пока в этом переговорном процессе напрямую не будут представлены Израиль и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, о реальном влиянии подобных договоренностей и соглашений говорить не приходится», - заметил он.
В свою очередь член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН отметил, что с приближением выборов в конгресс Дональд Трамп все меньше заинтересован в затягивании войны на Ближнем Востоке, но Израиль вряд ли поддержит союзника в этом решении.
«Из сообщений прессы известно, что у США есть проблемы с боеприпасами и вооружением из-за фазы конфликта с Ираном. Мы видим, что США не добились своих стратегических целей в отношении Ирана. У Ирана ситуация тоже неблагоприятная. Американцы ликвидировали целый срез руководства этой страны еще в начале войны. Мне кажется, обе стороны сегодня не в самом выигрышном положении. Учитывая, что приближаются промежуточные выборы в конгресс в ноябре этого года, демократы и СМИ, которые им принадлежат, будут усиливать давление, пытаться как-то дискредитировать администрацию Трампа, в том числе в контексте ситуации вокруг Ирана. Однако цель Израиля — довести конфликт до конца. Они в открытую заявили о цели свержения власти в Иране. Им также важно, чтобы у Ирана больше не было возможности угрожать Израилю через хуситов, "Хезболлу" в Ливане. Без администрации Трампа Израиль этих целей не добьется. Поэтому Нетаньяху скорее постарается повлиять на Трампа через имеющиеся каналы взаимодействия, чтобы США продолжали участие в конфликте», - объяснил он.
Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что выход Трампа на прямую конфронтацию с Ираном был ошибкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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