В результате теракта у мечети в Пакистане погиб 31 человек
Более 30 человек, среди которых полицейские, погибли в результате теракта рядом с мечетью в городе Кохат в Пакистане. Об этом сообщает Agence France-Press, ссылаясь на данные правоохранителей.
Ранее стало известно, что ЧП произошло в провинции Хайбер-Пахтунхва у мечети на территории комплекса Old Police Lines. В его ворота врезался автомобиль с взрывчаткой и террористом-смертником за рулем. После взрыва произошла перестрелка, силовики ликвидировали шесть нападавших.
«К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит», - сообщает AFP.
Еще более ста человек получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Исследование: 64% россиян положительно относятся к запуску цифрового рубля
- Теннисистка Самсонова не смогла пройти в финал турнира WTA в Мексике
- В результате теракта у мечети в Пакистане погиб 31 человек
- Умер чемпион Европы 1968 года футболист Сандро Маццола
- Лукьяненко подтвердил планы продолжить цикл «Дозоры»
- Врач предупредила, что ожирение может быть даже у стройных людей
- В Китае стоматологи впервые в истории исправили прикус панде
- Эксперт Варуфакис: У ЕС нет плана войны с Россией и нет мирного плана по Украине
- Умер один из пострадавших после утечки хладагента моряков российского судна «Калтан»
- Госдеп одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации ПВО