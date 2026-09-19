В результате теракта у мечети в Пакистане погиб 31 человек

Ранее стало известно, что ЧП произошло в провинции Хайбер-Пахтунхва у мечети на территории комплекса Old Police Lines. В его ворота врезался автомобиль с взрывчаткой и террористом-смертником за рулем. После взрыва произошла перестрелка, силовики ликвидировали шесть нападавших.

«К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит», - сообщает AFP.

Еще более ста человек получили ранения.

