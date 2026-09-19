В результате теракта у мечети в Пакистане погиб 31 человек

Более 30 человек, среди которых полицейские, погибли в результате теракта рядом с мечетью в городе Кохат в Пакистане. Об этом сообщает Agence France-Press, ссылаясь на данные правоохранителей.

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Ранее стало известно, что ЧП произошло в провинции Хайбер-Пахтунхва у мечети на территории комплекса Old Police Lines. В его ворота врезался автомобиль с взрывчаткой и террористом-смертником за рулем. После взрыва произошла перестрелка, силовики ликвидировали шесть нападавших.

«К настоящему моменту 31 человек, в том числе 16 полицейских, был убит», - сообщает AFP.

Еще более ста человек получили ранения.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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