Трамп заявил о трех новых штатах в составе США

Американский лидер Дональд Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США, сообщает The Washington Post.

СМИ: Сделка США по Гренландии может включать операцию НАТО в Арктике

Он заявил, что планов захватывать Гренландию нет, но он хотел бы ее купить. «Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом», — пошутил политик.

Ранее Трамп указал, что переговоры по Гренландии уже начались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ГренландияКанадаВенесуэлаСШАДональд Трамп

