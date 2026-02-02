Трамп заявил о трех новых штатах в составе США
2 февраля 202602:01
Американский лидер Дональд Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США, сообщает The Washington Post.
Он заявил, что планов захватывать Гренландию нет, но он хотел бы ее купить. «Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом», — пошутил политик.
Ранее Трамп указал, что переговоры по Гренландии уже начались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Контроль за техосмотром ужесточат ради борьбы с мошенниками
- СМИ: Администрация Трампа сообщила Ирану о готовности обсудить сделку
- Трамп заявил о трех новых штатах в составе США
- Имя Макрона более 200 раз встречается в материалах по делу Эпштейна
- Трамп считает, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
- Во Франции призвали Европу иметь прямой канал связи с Россией
- Медведев заявил, что победа России в спецоперации уже просматривается
- СМИ: В Москве семья нашла в упаковке с рыбой ртуть
- Долина рассказала, что пока снимает квартиру из-за нехватки средств на новую
- Трамп выразил надежду на скорое соглашение с Ираном
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru