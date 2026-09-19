Умер чемпион Европы 1968 года футболист Сандро Маццола
Экс-игрок сборной Италии по футболу, чемпион Европы Сандро Маццола умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского клуба «Интер».
Причины смерти спортсмена не называются.
Сандро Маццола - сын игрока итальянской сборной и клуба «Торино» Валентино Маццолы, брат футболиста и тренера Ферруччо Маццолы. Игрок всю свою карьеру провел в «Интере», он играл за клуб в 1961—1977 годах. В составе команды футболист четыре раза стал чемпионом Италии, дважды завоевал Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок. В составе итальянской футбольной сборной Маццола стал чемпионом Европы 1968 года и серебряным призером чемпионата мира 1970-го.
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