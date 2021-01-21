Не США, так Навальный. Под «Северный поток-2» заложили новую «бомбу»
Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции и остановить достройку "Северного потока-2" из-за ареста оппозиционера в России. До этого приостановки строительства требовали в основном США.
Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующую информацию распространил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на проект резолюции.
В случае принятия документа, носящем рекомендательный характер, санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
19 января против строящегося газопровода США ввели очередные санкции. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». Из-за угрозы санкций из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group и ещё несколько западных компаний. На этом фоне «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал изменить политику России в отношении энергетических проектов.
«Мы в свое время гипертрофировали все эти проекты с точки их важности для нашей страны. Это моя позиция, она отличается от мейнстрима. На этой позиции я стою с начала "нулевых", почти 20 лет, что Россия не должна зависеть от таких сделок, которые легко торпедируются третьими странами. Столько сил, средств вложено, а США ведь ничего не делают, они просто запреты вводят. И все от страха разбегаются с той стороны. Мы вложили огромные деньги, потратили огромное количество времени, материальных ресурсов сколько было задействовано! И все это рушится из-за бюрократических решений Вашингтона, а там только смеются», - отметил Климов.
Он напомнил, что преобладающая во власти позиция состоит в том, что пока у Москвы есть возможность продавать углеводородные ресурсы с выгодой для себя, то ей надо пользоваться. Климов также выразил уверенность, что США продолжат давление на «Северный поток-2» при новом президенте Джо Байдене.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснял, что новый пакет санкций США будет направлен на процесс ввода газопровода в эксплуатацию, поскольку запретить достройку не получилось.
«Физически труба будет построена, а они будут давить на европейцев и запрещать вводить в эксплуатацию. Здесь риск в том, что не Россия отвечает за этот процесс, в отличие от строительства. Здесь же европейские регуляторы будут сами принимать решение, и неизвестно, по каким нормам – по европейскому законодательству или с учетом американских санкций. Дело в том, что если газопровод построен, и все необходимые документы о его соответствии всем требованиям есть, то регулятор обязан выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот будет ли принято решение в соответствии с этими нормами – большой вопрос», - заявил он.
Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена сделает все возможное, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Такие планы раскрыл кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. По его словам, Байден выступает против проекта газопровода. «Избранный президент согласен, что этот проект — плохая идея», — отметил Блинкен.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказывал НСН, что проект может быть завершен, так как для этого имеются все технологические возможности, а необходимые разрешения получены.
«Это, на мой взгляд, косвенные санкции. Несмотря на их введение, все возможности для того, чтобы достроить газопровод, у нас есть. И технологические возможности, и возможности получить одобрение в датских водах, несмотря на введение санкций. Такие механизмы существуют. Я думаю, что с 15 января мы начнем прокладывать окончательный кусок маршрута, как и заявлялось по плану, а в середине года мы завершим проект», - заявил он.
Касаемо сообщений «Газпрома» Пикин объяснял, что оно не должно испугать инвесторов, так как при размещении облигаций эмитент должен предупредить потенциальных инвесторов обо всех возможных рисках. Эксперт выразил уверенность, что строительство будет завершено к середине года, как и планировалось ранее.
«Это ничего не значит. Когда идет размещение бумаг, то необходимо указать возможные риски. Поэтому "Газпром" вынужден был сделать такое заявление», - объяснил он.
О том, что за арестом Навального могут последовать санкции Запада, ранее уже заявляли отдельные члены Евросоюза. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание оппозиционера «абсолютно неприемлемым» и потребовали его немедленного освобождения. «Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорилось в их совместном заявлении.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ заявлял, что реакция Запада на задержание оппозиционера вызвана желанием отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».
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