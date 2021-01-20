Кандидат на пост госсекретаря США осудил арест Навального

Энтони Блинкен, который является кандидатом на пост госсекретаря США, на слушаниях в Сенате сообщил, что осуждает арест российского оппозиционера Алексея Навального.

«Попытки заглушить этот голос, заглушая Навального, - это то, что мы осуждаем», - сказал он. По словам Блинкена, «это предмет для предстоящей беседы». Он подчеркнул, что Россия представляется на высоких позициях в повестке дня приходящей администрации.

Совет ООН по правам человека призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Москве 17 января из-за нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Об этом сообщается в Twitter правозащитного органа.