Кандидат на пост госсекретаря США осудил арест Навального

Энтони Блинкен, который является кандидатом на пост госсекретаря США, на слушаниях в Сенате сообщил, что осуждает арест российского оппозиционера Алексея Навального.

«Попытки заглушить этот голос, заглушая Навального, - это то, что мы осуждаем», - сказал он. По словам Блинкена, «это предмет для предстоящей беседы». Он подчеркнул, что Россия представляется на высоких позициях в повестке дня приходящей администрации.

Совет ООН по правам человека призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Москве 17 января из-за нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Об этом сообщается в Twitter правозащитного органа.

Песков заявил, что для задержания Навального были основания

Ранее суд отправил Навального под арест на 30 суток.

Задержание Алексея Навального и последующий арест привели к тому, что статус оппозиционера на политической карте России повысился до реального противника системы. Так считает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, передает «Свободная пресса». По оценке политолога, такие действия силовиков станут дополнительным бременем для политическое управления, которое и так находится в непростом положении.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:Алексей НавальныйСША
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