СМИ: ЕП потребует остановки строительства «Северного потока-2» и санкций из-за ареста Навального
Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановки строительства газопровода «Северный поток-2» и введения санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на проект резолюции ЕП.
Отмечается, что требование поддержали группы консерваторов, социал-демократов, либералов и «зелёных».
Депутаты заявляют о необходимости немедленного приостановления работ над «Северным потоком-2» и введения ограничений в отношении всех причастных к решению об аресте Навального. В ЕП намерены заморозить активы физических и юридических лиц, а также ограничить свободу передвижения «российских олигархов», «членов ближайшего окружения» президента РФ Владимира Путина и «пропагандистов СМИ».
Резолюция будет представлена для голосования в четверг. Все страны-участницы ЕС должны единогласно принять предусмотренные проектом санкции.
По данным Spiegel, главы МИД государств ЕС обсудят резолюцию ЕП на встрече в понедельник.
Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии. ФСИН настаивает на реальном сроке для политика по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений испытательного срока. Навальный арестован до 15 февраля, он содержится в СИЗО «Матросская тишина».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 152 / сут.
Умерли
67 220+597 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+25 290 / сут.
- Работа российской системы подачи кислорода на МКС восстановлена
- СМИ: ЕП потребует остановки строительства «Северного потока-2» и санкций из-за ареста Навального
- Названы приоритеты Байдена на посту президента США
- Вторая российская система подачи кислорода на МКС вышла из строя
- Более 31 тысячи человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru