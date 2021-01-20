СМИ: ЕП потребует остановки строительства «Северного потока-2» и санкций из-за ареста Навального

Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановки строительства газопровода «Северный поток-2» и введения санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на проект резолюции ЕП.

Отмечается, что требование поддержали группы консерваторов, социал-демократов, либералов и «зелёных».

Депутаты заявляют о необходимости немедленного приостановления работ над «Северным потоком-2» и введения ограничений в отношении всех причастных к решению об аресте Навального. В ЕП намерены заморозить активы физических и юридических лиц, а также ограничить свободу передвижения «российских олигархов», «членов ближайшего окружения» президента РФ Владимира Путина и «пропагандистов СМИ».

Резолюция будет представлена для голосования в четверг. Все страны-участницы ЕС должны единогласно принять предусмотренные проектом санкции.

По данным Spiegel, главы МИД государств ЕС обсудят резолюцию ЕП на встрече в понедельник.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии. ФСИН настаивает на реальном сроке для политика по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений испытательного срока. Навальный арестован до 15 февраля, он содержится в СИЗО «Матросская тишина».

