Угрозы Госдепа по «Северному потоку-2» назвали бесполезной «напоминалкой»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что компании, оставшиеся в проекте, готовы к санкционным рискам.
Госдепартамент США в январе направил европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2» уведомление о том, что это грозит им санкциями. 14-15 января Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», компании, сертифицирующие оборудование, а также те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что заявление Госдепа следует рассматривать как очередное напоминание о санкциях США.
«Угрозы ничего не решают. Госдеп напомнил еще раз о введенных санкциях, чтобы никто не забыл. Это нужно рассматривать как напоминалку, не более того. К сожалению, санкции стали данностью международных отношений. Мы можем отвечать на языке дипломатов. Но все уже в курсе! Кто хотел выйти из проекта, тот давно вышел, и об этом заявил. В частности, норвежцы, которые прекратили с января свою деятельность в этом направлении», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что проект может быть завершен, так как для этого имеются все технологические возможности, а необходимые разрешения получены.
«Это, на мой взгляд, косвенные санкции. Несмотря на их введение, все возможности для того, чтобы достроить газопровод, у нас есть. И технологические возможности, и возможности получить одобрение в датских водах, несмотря на введение санкций. Такие механизмы существуют. Я думаю, что с 15 января мы начнем прокладывать окончательный кусок маршрута, как и заявлялось по плану, а в середине года мы завершим проект», - заявил он.
Ранее сообщалось, что швейцарская компания Zurich Insurance Group может оказаться под санкционным ударом США в качестве возможного главного страховщика строительства трубопровода «Северный поток-2». Если компания попадет в «черный» список, оператору газопровода Nord Stream 2, возможно, придется обращаться за перестраховкой к российским компаниям.
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