Угрозы Госдепа по «Северному потоку-2» назвали бесполезной «напоминалкой»

Госдепартамент США в январе направил европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2» уведомление о том, что это грозит им санкциями. 14-15 января Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», компании, сертифицирующие оборудование, а также те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что заявление Госдепа следует рассматривать как очередное напоминание о санкциях США.

«Угрозы ничего не решают. Госдеп напомнил еще раз о введенных санкциях, чтобы никто не забыл. Это нужно рассматривать как напоминалку, не более того. К сожалению, санкции стали данностью международных отношений. Мы можем отвечать на языке дипломатов. Но все уже в курсе! Кто хотел выйти из проекта, тот давно вышел, и об этом заявил. В частности, норвежцы, которые прекратили с января свою деятельность в этом направлении», - отметил он.