«В Вашингтоне смеются». В Совфеде раскритиковали «Газпром» за «Северный поток-2»

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.

На этом фоне «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал изменить политику России в отношении энергетических проектов.

«Мы в свое время гипертрофировали все эти проекты с точки их важности для нашей страны. Это моя позиция, она отличается от мейнстрима. На этой позиции я стою с начала "нулевых", почти 20 лет, что Россия не должна зависеть от таких сделок, которые легко торпедируются третьими странами. Столько сил, средств вложено, а США ведь ничего не делают, они просто запреты вводят. И все от страха разбегаются с той стороны. Мы вложили огромные деньги, потратили огромное количество времени, материальных ресурсов сколько было задействовано! И все это рушится из-за бюрократических решений Вашингтона, там только смеются», - отметил Климов.

Он напомнил, что преобладающая во власти позиция состоит в том, что пока у Москвы есть возможность продавать углеводородные ресурсы с выгодой для себя, то ей надо пользоваться.