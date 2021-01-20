«В Вашингтоне смеются». В Совфеде раскритиковали «Газпром» за «Северный поток-2»
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН призвал изменить политику России в отношении энергетических проектов.
США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов с оператором газопровода — компанией Nord Stream 2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию.
На этом фоне «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства или полной отмене проекта «Северный поток – 2» в случае резкой смены политической ситуации
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал изменить политику России в отношении энергетических проектов.
«Мы в свое время гипертрофировали все эти проекты с точки их важности для нашей страны. Это моя позиция, она отличается от мейнстрима. На этой позиции я стою с начала "нулевых", почти 20 лет, что Россия не должна зависеть от таких сделок, которые легко торпедируются третьими странами. Столько сил, средств вложено, а США ведь ничего не делают, они просто запреты вводят. И все от страха разбегаются с той стороны. Мы вложили огромные деньги, потратили огромное количество времени, материальных ресурсов сколько было задействовано! И все это рушится из-за бюрократических решений Вашингтона, там только смеются», - отметил Климов.
Он напомнил, что преобладающая во власти позиция состоит в том, что пока у Москвы есть возможность продавать углеводородные ресурсы с выгодой для себя, то ей надо пользоваться.
«Потому что в будущем мир может перейти с углеводородов как сырья на что-то другое, и тогда наш газ будет никем не востребован. Хотя газ может быть сырьем для химической промышленности, например. И у нас не все регионы России газифицированы. Путин недавно как раз об этом говорил с «Газпромом». И потом, если у вас есть энергия и сырье, то не надо продавать сырье отдельно от энергии. Нужно из этих сырья и энергии что-то создавать и это продавать. Тогда добавленная стоимость резко возрастает. Путь, который был избран, по инерции продолжает схему 90-х годов», - пояснил сенатор.
Он выразил уверенность, что США продолжат давление на «Северный поток-2» при новом президенте Джо Байдене.
«США поставили стратегическую цель. В этом есть консенсус между уходящей администрацией и новой, что «Северный поток-2» затрудняет сбыт американского сжиженного газа в Европейский Союз. Именно это является причиной всех этих санкций. Никакого отношения к вопросам прав человека это не имеет. Это негодные методы международной конкуренции. Американцы будут до последнего дожимать этот вопрос. Получится у них или нет, сложно сказать. Я бы не рассматривал эти санкции как санкции только против России. Это санкции против граждан Евросоюза тоже. Европейский Союз рассматривает США как своего стратегического партнера, а нас – как своего противника. Хотя по сути противником ЕС являются США, а Россия – партнером. Надо исходить из того, что это надо нам не больше, чем им в Европе», - заключил собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона все еще рассчитывает на завершение проекта. Он напомнил о сожалении властей о росте введения ограничений и грубом давлении, которое Вашингтон оказывает на «Северный поток-2».
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