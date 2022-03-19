Торговая блокада. Польша требует для России новых санкций

С такой позицией Польши и других стран категорически не согласна Германия.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель осудил тех, кто поддерживает идеи ужесточения антироссийских санкций, считая, что «те, кто сегодня требуют новых санкций, завтра будут просить больше денег у нас».

Однако, у Польши есть и территориальные притязания, из-за которых Варшаве выгодно участвовать в расколе Украины с западными партнерами. Об этом заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Запад хочет расколоть Украину, причем таким образом, чтобы оставить за собой западенцев, а остальную часть Украины отдать на произвол судьбы. В США понимают, что наиболее агрессивные русофобские настроения именно в западных областях Украины. Им кажется, что на этих территориях можно сделать более надежный плацдарм. Я полагаю, что в Киеве еще остались разумные люди, которые понимают, что этот сценарий очень реалистичен. Что не Россия, а именно англосаксы раскалывают Украину. Это выгодно в том числе и Польше», - отметил он.

Извечную антироссийскую политику Варшавы объяснили выгодой. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил в статье для издания Myśl Polska, что русофобская политика Варшавы связана с желанием угодить «великому покровителю» в лице США. Поэтому в случае, если в Белом доме пойдут на сближение с Кремлем, «ненавистники, вложившие много сил в борьбу с «российской угрозой», сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной».

