Торговая блокада. Польша требует для России новых санкций
Польша сводит старые счеты с Россией, предлагая ввести торговую блокаду РФ из-за спецоперации России на Украине.
Польша предлагает полную торговую блокаду России добавить к существующим санкциям ЕС из-за российской спецоперации на Украине. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции глава правительства республики Матеуш Моравецкий.
«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты - запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, - так и запрет торговли сухопутными путями», - цитирует его ТАСС.
Моравецкий высказал надежду на то, что на очередном заседании Евросовета лидеры ЕС примут новый пакет санкций.
Накануне Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны будет заниматься «дерусификацией польской и европейской экономики», сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт, в первую очередь, об отказе от российских энергоносителей.
«Мы представляем первую часть антипутинского щита... Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа», - пояснил Моравецкий.
Ограничительные меры, вводимые против России, раскалывают саму Европу, пишет обозреватель Spiegel Маркус Беккер.
Представители Польши, Литвы и Латвии требуют прекратить поставку российских газа, нефти и других.
Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
«Если учитывать собственную добычу плюс СПГ (сжиженный газ) плюс Baltic Pipe, то по нынешним подсчетам Польше этого хватит. Безусловно, независимость от российских поставок газа сильно повышает в польской политической элите ощущение настоящего суверенитета. Отношения с Россией считаются токсичными, и бытует мнение, что их лучше не иметь вовсе», - подытожил собеседник НСН.
С такой позицией Польши и других стран категорически не согласна Германия.
Премьер Люксембурга Ксавье Беттель осудил тех, кто поддерживает идеи ужесточения антироссийских санкций, считая, что «те, кто сегодня требуют новых санкций, завтра будут просить больше денег у нас».
Однако, у Польши есть и территориальные притязания, из-за которых Варшаве выгодно участвовать в расколе Украины с западными партнерами. Об этом заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Запад хочет расколоть Украину, причем таким образом, чтобы оставить за собой западенцев, а остальную часть Украины отдать на произвол судьбы. В США понимают, что наиболее агрессивные русофобские настроения именно в западных областях Украины. Им кажется, что на этих территориях можно сделать более надежный плацдарм. Я полагаю, что в Киеве еще остались разумные люди, которые понимают, что этот сценарий очень реалистичен. Что не Россия, а именно англосаксы раскалывают Украину. Это выгодно в том числе и Польше», - отметил он.
Извечную антироссийскую политику Варшавы объяснили выгодой. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил в статье для издания Myśl Polska, что русофобская политика Варшавы связана с желанием угодить «великому покровителю» в лице США. Поэтому в случае, если в Белом доме пойдут на сближение с Кремлем, «ненавистники, вложившие много сил в борьбу с «российской угрозой», сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной».
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