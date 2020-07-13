Польша на выборах разделилась на две части, но обе антироссийские
Польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что в Польше нет ни одной политической силы, которая хотела бы существенных изменений в отношения с Россией.
Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным перевесом выигрывает борьбу за пост главы государства у кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского. После обработки 90% протоколов результаты показывают, что Дуда получил 51% голосов, а Тшасковский — 49% при явке около 67%, передаёт «Польское радио».
Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заявил, что такие результаты выборов говорят о том, что страна разделена пополам.
«Такая разница в голосах - не что-то новое. Уже несколько выборов, как кандидаты, так и партии побеждают с небольшим отрывом, которые показывают, что страна разделена примерно пополам. И эти разделы имеют глубокий исторический, социологический и психологический характер. Условно, это раздел на консервативный восток и прогрессивный запад. И любой человек, который будет править страной, должен учитывать мнение той второй половины, которая за него не проголосовала. Это имеет свои плюсы, и я надеюсь, что второй срок президента Дуды пройдёт под знаком национального единения», - считает политолог.
Однако, по его мнению, по отношению к России, обе части разделённой Польши имеют консенсус.
«В отношении России там существует надпартийный консенсус. Нет ни одной политической силы, которая хотела бы каких-то существенных изменений. Тем более, что если что-то между Польшей и Россией изменится, то инициатором должна быть Россия. Потому что Польша в российско-польских отношениях неспособна ничего изменить», - добавил Якуб Корейба.
Ранее политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что главным политиком Польши является не Дуда.
«Анджей Дуда даже если, по всей вероятности, будет переизбран президентом Польши, не будет играть главную скрипку в этой стране. Все известно, что самым сильным политиком за кулисами в Польше является Качиньский, который управляет этой страной и который также является идеологом польского консерватизма», – сказал он.
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