Выгодная русофобия. В Польше объяснили «глубокую ненависть» к России

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию. А вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», — отметил Модзелевский.

Он уверен, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер. Американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом «поддерживает демократию» в Польше путем инвестиций на ее политическом рынке, отметил профессор Варшавского университета.

Вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что в Польше нет ни одной политической силы, которая хотела бы существенных изменений в отношениях с Россией.

«Страна разделена примерно пополам. И эти разделы имеют глубокий исторический, социологический и психологический характер. Условно, это раздел на консервативный восток и прогрессивный запад. И любой человек, который будет править страной, должен учитывать мнение той второй половины, которая за него не проголосовала. Но в отношении России существует надпартийный консенсус. Нет ни одной политической силы, которая хотела бы каких-то существенных изменений. Тем более, что если что-то между Польшей и Россией изменится, то инициатором должна быть Россия. Потому что Польша в российско-польских отношениях неспособна ничего изменить», - объяснил Корейба.

Правильность слов Мозелевского и Корейбы подтверждает недавнее высказывание президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию ненормальной страной и «государством-агрессором». В ответ на это в Кремле ответили, что Россия не приемлет подобную риторику президента Польши. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия – «дружелюбная и самостоятельная страна».

А зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отвечая на выпад Дуды, был более многословен.

«Президент Польши - это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада. Куда Россия бы ни приходила, везде она приходит с простым чувством - чувством мира и нигде не навязывает свои политические режимы, нигде не давит экономически, не колонизирует страны, везде поддерживает суверенитет, чего не делается на Западе. Поэтому слова Дуды – на ветер. Это дешевый политик, крайне дешевый политик», - отметил депутат.