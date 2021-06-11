Выгодная русофобия. В Польше объяснили «глубокую ненависть» к России
Член совета при президенте Польши Витольд Модзелевский рассказал, почему польские политики борются с «российской угрозой».
Извечную антироссийскую политику Варшавы объяснили выгодой. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил в статье для издания Myśl Polska, что русофобская политика Варшавы связана с желанием угодить «великому покровителю» в лице США. Поэтому в случае, если в Белом доме пойдут на сближение с Кремлем, «ненавистники, вложившие много сил в борьбу с «российской угрозой», сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной».
«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию. А вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», — отметил Модзелевский.
Он уверен, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер. Американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом «поддерживает демократию» в Польше путем инвестиций на ее политическом рынке, отметил профессор Варшавского университета.
Вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Польский политолог Якуб Корейба рассказал НСН, что в Польше нет ни одной политической силы, которая хотела бы существенных изменений в отношениях с Россией.
«Страна разделена примерно пополам. И эти разделы имеют глубокий исторический, социологический и психологический характер. Условно, это раздел на консервативный восток и прогрессивный запад. И любой человек, который будет править страной, должен учитывать мнение той второй половины, которая за него не проголосовала. Но в отношении России существует надпартийный консенсус. Нет ни одной политической силы, которая хотела бы каких-то существенных изменений. Тем более, что если что-то между Польшей и Россией изменится, то инициатором должна быть Россия. Потому что Польша в российско-польских отношениях неспособна ничего изменить», - объяснил Корейба.
Правильность слов Мозелевского и Корейбы подтверждает недавнее высказывание президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию ненормальной страной и «государством-агрессором». В ответ на это в Кремле ответили, что Россия не приемлет подобную риторику президента Польши. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия – «дружелюбная и самостоятельная страна».
А зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отвечая на выпад Дуды, был более многословен.
«Президент Польши - это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада. Куда Россия бы ни приходила, везде она приходит с простым чувством - чувством мира и нигде не навязывает свои политические режимы, нигде не давит экономически, не колонизирует страны, везде поддерживает суверенитет, чего не делается на Западе. Поэтому слова Дуды – на ветер. Это дешевый политик, крайне дешевый политик», - отметил депутат.
Чепа отметил, что экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, так как они в первую очередь сказываются не на политиках, а на простых людях. В то же время он не исключил варианта, при котором Польшу стоит включить в список недружественных стран.
«Я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести. Я так ответил одному журналисту, не очень бы хотелось гадать, не очень хотелось бы, чтобы еще одна страна была, но я думаю, что следующей страной в списке должна стать Польша», - заявил парламентарий.
Ранее правительство России утвердило список недружественных стран. В него вошли США и Чехия.
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