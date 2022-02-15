«Гонят на бойню»: В Совфеде предсказали будущее Зеленского и Украины после ее раздела США
Сенатор Андрей Климов считает, что США скоро разделят Украину на части.
Зеленский паникует из-за изменения политики США в отношении Украины, но единственный человек, который может прекратить весь этот беспредел – это Виктор Медведчук. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поскандалил со странами-партнерами из-за нагнетания ситуации вокруг якобы готовящегося российского вторжения. Климов считает, что США скоро разделят Украину на части.
«Главный хозяин Украины – пока Вашингтон. Но Зеленский все-таки не самоубийца или видит, что из страны уезжают богатые люди, американские дипломаты покидают Киев и переносят дипломатическую столицу во Львов. Вообще это признаки того, что Запад хочет расколоть Украину, причем таким образом, чтобы оставить за собой западенцев, а остальную часть Украины отдать на произвол судьбы. В США понимают, что наиболее агрессивные русофобские настроения именно в западных областях Украины. Им кажется, что на этих территориях можно сделать более надежный плацдарм. Я полагаю, что в Киеве еще остались разумные люди, которые понимают, что этот сценарий очень реалистичен. Что не Россия, а именно англосаксы раскалывают Украину. Это выгодно в том числе и Польше», - отметил он.
По его мнению, США постепенно отворачиваются от Зеленского.
«Зеленский понимает, что его начинают сдавать, и паникует. Он очень надеется, что США передумают, и пытается их так шантажировать. Но объективно – Украина в очень тяжелом экономическом состоянии, и каждый фейк про так называемую войну способствует оттоку капитала. Оттуда убежало уже почти $15 миллиардов, что для Украины очень много. Люди тоже бегут сотнями тысяч. Зеленского еще подпирают нацики, которых подпитывают те же самые опосредованные структуры. Он обложен. Его просто гонят на бойню, и он этого боится», - добавил сенатор.
Политик также предположил, что в такой ситуации стоит делать Зеленскому.
«Из него делают реального международного преступника. Полушутя- полусерьезно: в такой ситуации Зеленскому придется попросить у России политического убежища или гарантии личной безопасности. В принципе, единственный политик, который мог бы вывести ситуацию из этого дикого кризиса и прекратить это безумие – Виктор Медведчук, но его именно поэтому и поместили под домашний арест», - заключил Климов.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что теперь Украине не удастся просто так отказаться от своего желания по вступлению в НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- В ЛДПР призвали СМИ прекратить публикацию слухов о состоянии Жириновского
- На Украине анонсировали визит главы британского МИД Лиз Трасс
- Российские конькобежцы взяли серебро Олимпиады в командной гонке
- США пожаловались на Германию из-за отношения к санкциям против России
- Представитель ВОЗ рассказала о процессе регистрации «Спутника V»
- Хоккеисты России вновь сыграют с Данией в четвертьфинале Олимпиады
- Госдума: Объявленный Зеленским День единения является пиар-ходом
- В России число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло вдвое
- «Посрамлены и уничтожены!»: Захарова объявила 15 февраля Днем провала западной военной пропаганды
- МИД КНР: Санкции против России не помогут решить украинский вопрос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru