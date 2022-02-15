«Гонят на бойню»: В Совфеде предсказали будущее Зеленского и Украины после ее раздела США

«Зеленский понимает, что его начинают сдавать, и паникует. Он очень надеется, что США передумают, и пытается их так шантажировать. Но объективно – Украина в очень тяжелом экономическом состоянии, и каждый фейк про так называемую войну способствует оттоку капитала. Оттуда убежало уже почти $15 миллиардов, что для Украины очень много. Люди тоже бегут сотнями тысяч. Зеленского еще подпирают нацики, которых подпитывают те же самые опосредованные структуры. Он обложен. Его просто гонят на бойню, и он этого боится», - добавил сенатор.

Политик также предположил, что в такой ситуации стоит делать Зеленскому.

«Из него делают реального международного преступника. Полушутя- полусерьезно: в такой ситуации Зеленскому придется попросить у России политического убежища или гарантии личной безопасности. В принципе, единственный политик, который мог бы вывести ситуацию из этого дикого кризиса и прекратить это безумие – Виктор Медведчук, но его именно поэтому и поместили под домашний арест», - заключил Климов.