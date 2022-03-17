Власти Польши откажутся заключать краткосрочные контракты с РФ на поставки газа
Польша не намерена заключать краткосрочные газовые контракты с компаниями из России после завершения долгосрочного контракта с «Газпромом», который придется на конец 2022 года. Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире радио RMF.
Наимский подчеркнул, что «даже если кому-то могло показаться, что это могло бы быть выгодно с точки зрения бизнеса, то в текущие времена сложно себе это представить». При этом Польша тратит около 20 млрд куб. м газа в год, тогда как «Газпром» может поставить в страну до 10 млрд куб. м газа в год.
В ответ Польша отмечает, что планирует диверсифицировать источники поставок и отказаться от российского газа полностью. Так, Польша будет закупать у США и Катара сжиженный природный газ (СПГ), контракт заключен на 9 и 3 млрд куб. м газа в год соответственно.
В октябре 2022 года планируется завершить работы по возведению трубопровода Baltic Pipe, который позволит приобретать газ у Норвегии.
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