Власти Польши откажутся заключать краткосрочные контракты с РФ на поставки газа

Польша не намерена заключать краткосрочные газовые контракты с компаниями из России после завершения долгосрочного контракта с «Газпромом», который придется на конец 2022 года. Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире радио RMF.

Наимский подчеркнул, что «даже если кому-то могло показаться, что это могло бы быть выгодно с точки зрения бизнеса, то в текущие времена сложно себе это представить». При этом Польша тратит около 20 млрд куб. м газа в год, тогда как «Газпром» может поставить в страну до 10 млрд куб. м газа в год.

В ответ Польша отмечает, что планирует диверсифицировать источники поставок и отказаться от российского газа полностью. Так, Польша будет закупать у США и Катара сжиженный природный газ (СПГ), контракт заключен на 9 и 3 млрд куб. м газа в год соответственно.

В октябре 2022 года планируется завершить работы по возведению трубопровода Baltic Pipe, который позволит приобретать газ у Норвегии.

