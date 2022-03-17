В Польше могут появиться постоянные военные базы США
Постоянные военные базы Соединенных Штатов могут появиться в Польше по итогам июньского саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
«Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Мы целенаправленно к этому идем», - приводит РИА Новости слова Блащака.
Он отметил, что на сегодняшний день в Польше расквартированы более 10 тысяч солдат США.
Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если военные базы США появятся на территории Финляндии, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут.
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