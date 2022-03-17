В Польше могут появиться постоянные военные базы США

«Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Мы целенаправленно к этому идем», - приводит РИА Новости слова Блащака.

Он отметил, что на сегодняшний день в Польше расквартированы более 10 тысяч солдат США.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если военные базы США появятся на территории Финляндии, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут.

