В Польше могут появиться постоянные военные базы США

Постоянные военные базы Соединенных Штатов могут появиться в Польше по итогам июньского саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

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«Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Мы целенаправленно к этому идем», - приводит РИА Новости слова Блащака.

Он отметил, что на сегодняшний день в Польше расквартированы более 10 тысяч солдат США.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если военные базы США появятся на территории Финляндии, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:НАТОСШАПольша
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