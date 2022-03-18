Премьер Польши объявил программу «дерусификации экономики»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны будет заниматься «дерусификацией польской и европейской экономики», сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт, в первую очередь, об отказе от российских энергоносителей.
«Мы представляем первую часть антипутинского щита... Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа», - пояснил Моравецкий.
Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что польские власти не могут без решения Европейского союза, наложить эмбарго на энергоносители из России, сообщает RT.
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