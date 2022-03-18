Премьер Польши объявил программу «дерусификации экономики»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны будет заниматься «дерусификацией польской и европейской экономики», сообщает РИА Новости.

В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из России

По его словам, речь идёт, в первую очередь, об отказе от российских энергоносителей.

«Мы представляем первую часть антипутинского щита... Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа», - пояснил Моравецкий.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что польские власти не могут без решения Европейского союза, наложить эмбарго на энергоносители из России, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЭкономикаНефтьРоссийский ГазРоссияПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры