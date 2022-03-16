Польша предложила отправить на Украину миссию НАТО
На Украину необходимо направить миссию Североатлантического альянса или миссию более широкого состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского.
Он считает, что такая миссия должна действовать с согласия украинского президента Владимира Зеленского и правительства Украины, ей также следует уметь защищать себя.
Напомним, 15 марта украинский президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с главой кабмина Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и председателем правительства Словении Янезом Янша.
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