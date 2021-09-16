«Токсичные отношения». В Польше назвали условие для продления контракта с «Газпромом»
Политолог Якуб Корейба рассказал, почему поляки отказываются продлевать газовый контракт с Россией, и назвал условие, при котором они будут вынуждены это сделать.
Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
«Ныне действующий контракт на поставки газа из России в Польшу считается кабальным, и экс-премьера Вальдемара Павляка, который подписывал контракт с «Газпромом», хотели за него чуть ли не в тюрьму посадить. Одной из причин конца его политической карьеры было то, что он согласился на такие условия. Сам по себе этот контракт в Польше считается очень невыгодным чисто по экономическим соображениям. А есть еще и геополитические соображения. То есть мнение, что зависимость от российского газа в целом негативно сказывается на политической позиции Польши, что это угроза не только экономической, но и политической безопасности. Поэтому в соответствии с тем, что написано в контракте, два года назад в декабре 2019 года, то есть за три года до истечения срока контракта польское правительство заявило, что продлевать его не будет», - отметил эксперт.
Корейба рассказал, каким образом Польша будет компенсировать недостаток российского газа.
«В связи с этим построены дополнительные мощности газопорта по приему сжиженного газа. Строится газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Данию, просматриваются другие возможности альтернативных поставок. Является ли это окончательной позицией Польши или переговорной, чтобы создать себе более выгодные условия на переговорах с «Газпромом», этого мы не знаем. Через год, как раз осенью 2022 года будут идти очень сложные переговоры. Если Польша к тому времени достроит газопровод к Норвегии и задрафтует дополнительные поставки газа из Катара и США, о чем сейчас идут переговоры, то она может себе позволить не продлевать этот контракт, по крайней мере, на некоторое время. Как в связи с этим поступит «Газпром», мы пока не знаем», - рассказал политолог.
При этом он указал на один из вариантов развития событий, при котором Польша будет вынуждена обратиться насчет поставок газа к России.
«Если учитывать собственную добычу плюс СПГ (сжиженный газ) плюс Baltic Pipe, то по нынешним подсчетам Польше этого хватит. Безусловно, независимость от российских поставок газа сильно повышает в польской политической элите ощущение настоящего суверенитета. Отношения с Россией считаются токсичными, и бытует мнение, что их лучше не иметь вовсе. Другое дело, что сейчас идут переговоры между Польшей и Еврокомиссией по ограничению использования угля. Если, например, Польша будет вынуждена радикально сократить потребление угля, то естественно его чем-то надо будет заменять. И тогда, скорее всего, придется говорить с теми, кто может поставить газ немедленно. Например, с «Газпромом». Как будет развиваться ситуация, мы увидим только через год», - подытожил собеседник НСН.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl подтвердил, что Варшава не будет продлевать контракт с «российским “Газпромом”».
По его словам, Польша надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года.
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