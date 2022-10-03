«Терроризм или саботаж?» Россия может нанести США ответные удары за подрыв «Северного потока»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

По словам захаровой, американский госсекретарь заявил, что Россия «использует энергию в качестве оружия», хотя на тот момент ни один из газопроводов не качал топливо в Европу. Москва никогда не использовала энергоресурсы как оружие, но в Вашингтоне всегда манипулировали этой темой, подчеркивает спикер российского МИД.



Она также напомнила, что ранее глава Белого дома Джо Байден заявлял о готовности США «покончить с «Северным потоком» в том случае, если Москва решится «вторгнутся на Украину». Захарова сопроводила свой пост видео с этим выступлением американского лидера от 7 февраля.

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. Позже стало известно, что речь идет о преднамеренных взрывах объекта. Эксперты, рассуждая о том, кому это могло быть выгодно, чаще всего говорят о роли США. При этом западные СМИ не исключают, что это якобы могла сделать сама Россия.