«Терроризм или саботаж?» Россия может нанести США ответные удары за подрыв «Северного потока»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о мотивах США уничтожить «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По ее словам, президент США и госсекретарь страны прямо заявляли о своих планах это сделать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
По словам захаровой, американский госсекретарь заявил, что Россия «использует энергию в качестве оружия», хотя на тот момент ни один из газопроводов не качал топливо в Европу. Москва никогда не использовала энергоресурсы как оружие, но в Вашингтоне всегда манипулировали этой темой, подчеркивает спикер российского МИД.
Она также напомнила, что ранее глава Белого дома Джо Байден заявлял о готовности США «покончить с «Северным потоком» в том случае, если Москва решится «вторгнутся на Украину». Захарова сопроводила свой пост видео с этим выступлением американского лидера от 7 февраля.
В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. Позже стало известно, что речь идет о преднамеренных взрывах объекта. Эксперты, рассуждая о том, кому это могло быть выгодно, чаще всего говорят о роли США. При этом западные СМИ не исключают, что это якобы могла сделать сама Россия.
Так, глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что СВР располагает документами о «западном следе» в инцидентах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».
В Кремле все обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах «Северных потоков» назвали абсурдными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это ситуация стала большой проблемой для страны. Произошедшее он назвал актом терроризма на государственном уровне.
В связи с утечками газа из «Северного потока» убытки России составят десятки или даже сотни миллионов евро, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Юшков также говорил в эфире НСН, что «устранение конкурента» на газовом рынке выгодно именно Америке.
«Выигрывают от этого в основном американцы, которые много лет говорят о том, что европейцам не надо покупать российский газ, что в американском газе есть молекулы свободы, что нужно покупать его, призывали Германию строить СПГ-терминалы, отходить от зависимости от российского газа. Сейчас подобная риторика ужесточилась. Они привязывают европейцев к другим поставщикам ресурсов, в том числе, к американцам — крупнейшим поставщикам сжиженного природного газа в Европу», — объяснил он.
Президент России Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявил, что англосаксы устроили теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралей. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - сказал он.
Россия обещает разобраться в ситуации и найти виновных, а также призывает европейские страны поспособствовать расследованию.
В США также обещают совместно с союзниками выяснить, что произошло на газопроводах. Так, президент США Джо Байден назвал случившееся преднамеренной диверсией и отметил, что отдал распоряжение Пентагону помочь союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры.
При этом американский полковник в отставке, экс-старший советник Министерства обороны Дуглас Макгрегор считает, что совершить атаку на российские трубопроводы могли Соединенные Штаты или Великобритания.
«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — объяснил он.
Как отметил полковник, трубы газопровода необычайно прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения необходимо было использовать сотни килограммов тротила.
Если окажется, что Соединенные Штаты Америки причастны к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», повлекшие огромные утечки топлива, Россия может нанести ответные удары. Об этом пишет обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», - пишет он.
По мнению Райта, причастность США к инцидентам на «Северных потоках» отрицательно повлияет на отношения Белого дома с союзными странами, прежде всего с Германией.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене.
Пройдена еще одна красная черта. В мире гораздо больше конфликтов, не только отношения США и России. Желающих заниматься подобными вещами хватит. Наша география такова, что мы не так уязвимы. В интересах Евросоюза найти виновных и их наказать, а не дурака валять, речь идет об их безопасности. Нужно обеспечивать безопасность наших судов, наших объектов, понимать, что любой объект может быть уязвим. Дело пахнет керосином для всех, но мы в этом смысле защищены лучше, нам надо сохранять бдительность и провести ревизию, какие еще объекты могут быть под угрозой», - объяснил он.
При этом эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на потери России, в большей степени подрывы газопроводов отрицательно скажутся на Европе, которая будет получать еще меньше газа. Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин рассказал в эфире НСН, что санкции усложнят процесс ремонта «Северного потока», до зимы работы вряд ли удастся закончить.
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