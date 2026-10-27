Профессор Сафонов назвал сферы, где платят от 500 тысяч рублей

По его словам, в первой сфере доход от полумиллиона рублей формируется за счет высокого оклада — в крупных коммерческих организациях он может превышать 1,5 млн рублей, — гарантированных бонусов или процентов от сделок.



В здравоохранении такую зарплату фиксируют только в топовых частных учреждениях и клиниках эстетической медицины Москвы и Санкт-Петербурга. Узкоспециализированные специалисты высшей категории, например пластические хирурги или нейрохирурги, могут получать от 500 до 900 тыс. рублей.



В IT на такой уровень дохода рассчитывают руководители команд и сотрудники, проектирующие ИИ-системы, а в недвижимости — агенты по элитному жилью.



Ранее сообщали, что в девяти отраслях экономики РФ зарплаты превысили уже и 500 тыс. рублей.

