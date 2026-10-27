Профессор Сафонов назвал сферы, где платят от 500 тысяч рублей
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал ТАСС, что зарплату от 500 тыс. рублей можно получать преимущественно встречается в четырех ключевых секторах: высшем менеджменте и финансах, IT, коммерческой медицине, консалтинге, продажах и девелопменте.
По его словам, в первой сфере доход от полумиллиона рублей формируется за счет высокого оклада — в крупных коммерческих организациях он может превышать 1,5 млн рублей, — гарантированных бонусов или процентов от сделок.
В здравоохранении такую зарплату фиксируют только в топовых частных учреждениях и клиниках эстетической медицины Москвы и Санкт-Петербурга. Узкоспециализированные специалисты высшей категории, например пластические хирурги или нейрохирурги, могут получать от 500 до 900 тыс. рублей.
В IT на такой уровень дохода рассчитывают руководители команд и сотрудники, проектирующие ИИ-системы, а в недвижимости — агенты по элитному жилью.
Ранее сообщали, что в девяти отраслях экономики РФ зарплаты превысили уже и 500 тыс. рублей.
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