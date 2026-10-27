СМИ: Союзники Украины вне ЕС сократят помощь в 2027 году в пять раз

Союзники Украины, не входящие в Евросоюз, обязались выделить на поддержку Киева в 2027 году в пять раз меньше средств, чем в 2026-м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Financial Times.

СМИ: Украина станет новым «Афганистаном» для ЕС

В следующем году они обещали предоставить лишь €4 млрд против €19 млрд в нынешнем. По этой причине чиновники Еврокомиссии рассматривают другие варианты поддержки Киева, в том числе через совместный выпуск долговых бумаг.

Также Брюссель давит на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы, чтобы мобилизовать средства для Украины.

Недавно в ФРГ возмутились неготовностью ряда стран выделить деньги Киеву.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры