«Потребуется более полугода»: Санкции усложнят процесс ремонта «Северного потока»
Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин отметил, что Германия пострадает больше всего.
Санкции усложнят процесс ремонта «Северного потока», до зимы работы вряд ли удастся закончить, это усугубит положение Европы, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно, заявил оператор трубопровода Nord Stream AG. Кулагин отметил, что в «нормальной» ситуации потребовалось бы примерно шесть месяцев на ремонт.
«Надо понять, каким способом можно это ремонтировать, сроки неопределенные. Газопровод находится в воде на большой глубине, стандартные способы ремонта не подходят, это длительная процедура, которая, по нашим оценкам, в нормальное безсанкционное время заняла бы до полугода. В текущей ситуации это может затянуться на очень длительный период. Санкции усложнят процесс ремонта. Чтобы вести ремонтные работы, нужны разрешения стран – порты, разрешения и так далее», - рассказал он.
По словам Кулагина, Европа все еще может рассчитывать на российский газ при определенных условиях.
«Это пока не означает, что Европа осталась без российского газа, потому что там две ветки на одной трубе, две ветки на другой. На данный момент известно о повреждении трех. Если четвертая ветка работает, ее можно использовать, но оставшаяся ветка принадлежит «Северному потоку – 2», который не запущен. Остается вопрос, зачем ремонтировать проект, который не сертифицирован, нужны гарантии. Готов ли Евросоюз гарантировать закупки газа? Можно подумать о том, чтобы трубу запустить, которая работает, так как ситуация усугубит положение Германии», - объяснил он.
При этом другие источники получения газа нельзя считать надежными и постоянными, добавил эксперт.
«Для Европы остались два маршрута – турецкий и одна труба через Украину, там ситуация может по-разному складываться, еще есть СПГ, больше вариантов нет. Но технически СПГ из США везти пока не получится, есть ограничения. Также есть практические ограничения, сколько они могли, они поставляли, взять больше не получится», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Повреждение ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» наталкивает на мысли о диверсии. Устранение конкурента может быть выгодно, прежде всего, США. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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