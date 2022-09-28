«Война без правил»: В Совфеде призвали усилить меры безопасности после подрыва газопроводов
Андрей Климов отметил, что диверсия в нейтральных водах против гражданского объекта открывает очередной ящик Пандоры.
Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я не знаю, кто это сделал, но с высокой долей вероятности это были США или кто-то по их наводке. Тут у меня никаких сомнений нет. США открыли ящик Пандоры, начинается война без правил в отношении разного рода транспортных схем. То, что произошло, это диверсия в нейтральных водах против гражданского объекта, стационарного, общеизвестного. Эту войну очень трудно будет остановить», - отметил Климов.
По его словам, происшествие создает опасный прецедент, что ставит под угрозу любые гражданские объекты, поэтому необходимо усилить бдительность.
«Наша страна имеет географически более выгодную ситуацию, потому что наши внутренние моря во многом застрахованы от подобных действий, а США и Европа крайне уязвимы в этом смысле. Пройдена еще одна красная черта. В мире гораздо больше конфликтов, не только отношения США и России. Желающих заниматься подобными вещами хватит. Наша география такова, что мы не так уязвимы. В интересах Евросоюза найти виновных и их наказать, а не дурака валять, речь идет об их безопасности. Нужно обеспечивать безопасность наших судов, наших объектов, понимать, что любой объект может быть уязвим. Дело пахнет керосином для всех, но мы в этом смысле защищены лучше, нам надо сохранять бдительность и провести ревизию, какие еще объекты могут быть под угрозой», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Говорить об остановке «Северного потока – 1» навсегда рано, но потребуется ряд серьезных политических и коммерческих решений для устранения проблемы, заявил ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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