«Война без правил»: В Совфеде призвали усилить меры безопасности после подрыва газопроводов

Андрей Климов отметил, что диверсия в нейтральных водах против гражданского объекта открывает очередной ящик Пандоры. 

Евросоюзу нужно найти виновных в утечке на «Северных потоках» и наказать их, иначе это создаст опасный прецедент на мировой арене, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я не знаю, кто это сделал, но с высокой долей вероятности это были США или кто-то по их наводке. Тут у меня никаких сомнений нет. США открыли ящик Пандоры, начинается война без правил в отношении разного рода транспортных схем. То, что произошло, это диверсия в нейтральных водах против гражданского объекта, стационарного, общеизвестного. Эту войну очень трудно будет остановить», - отметил Климов.

По его словам, происшествие создает опасный прецедент, что ставит под угрозу любые гражданские объекты, поэтому необходимо усилить бдительность.

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«Наша страна имеет географически более выгодную ситуацию, потому что наши внутренние моря во многом застрахованы от подобных действий, а США и Европа крайне уязвимы в этом смысле. Пройдена еще одна красная черта. В мире гораздо больше конфликтов, не только отношения США и России. Желающих заниматься подобными вещами хватит. Наша география такова, что мы не так уязвимы. В интересах Евросоюза найти виновных и их наказать, а не дурака валять, речь идет об их безопасности. Нужно обеспечивать безопасность наших судов, наших объектов, понимать, что любой объект может быть уязвим. Дело пахнет керосином для всех, но мы в этом смысле защищены лучше, нам надо сохранять бдительность и провести ревизию, какие еще объекты могут быть под угрозой», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Говорить об остановке «Северного потока – 1» навсегда рано, но потребуется ряд серьезных политических и коммерческих решений для устранения проблемы, заявил ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Совет Федерации РФСеверный ПотокСеверный Поток-2
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