«Четвертая утечка»: Россия созывает Совбез ООН из-за теракта на «Северных потоках»

В Вашингтоне пытаются оправдать слова своего начальника. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявила, что Байден говорил о том, что не допустит ввода в строй газопровода. В свою очередь российская дипмиссия в США заявили, что в районе прорыва трубы были замечены американские военные корабли.

«Обратили внимание на попытки отдельных американских законодателей возложить вину за инциденты на газопроводах на Россию. Наверное, с высоты Капитолийского холма видней. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединенных Штатов по организации подводных взрывов», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после инцидента на газопроводе России следует усилить безопасность стратегических объектов.

