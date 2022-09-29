«Четвертая утечка»: Россия созывает Совбез ООН из-за теракта на «Северных потоках»

ФСБ России возбудила уголовное дело о терроризме после повреждения двух газопроводов.

27 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», проходящих через Балтийское море, были выявлены беспрецедентные повреждения, причиной которых могла стать диверсия. В России происшествие на газопроводах уже признали актом международного терроризма.

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«В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ «Акт международного терроризма», по направленным Генпрокуратурой материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие», - говорится в заявлении надзорного ведомства.

29 сентября западные СМИ сообщили, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках».

«Две из этих четырех утечек находятся в исключительной экономической зоне Швеции», - передает Reuters слова представителя береговой охраны Дженни Ларссон.

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Тем временем в МИД России рассчитывают обсудить инцидент с газопроводом на Совете безопасности ООН.

«Россия намерена созвать официальное заседание в связи с провокациями в отношении трубопроводов», - написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как известно, штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, а некоторые политики и эксперты считают, что к происшествию на газопроводах причастны США. Еще до начала спецоперации на Украине американский лидер Джо Байден обещал покончить с «Северным потоком».

«С Северным потоком» «будет покончено, если Россия вторгнется на Украину», - говорил Байден.

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В Вашингтоне пытаются оправдать слова своего начальника. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявила, что Байден говорил о том, что не допустит ввода в строй газопровода. В свою очередь российская дипмиссия в США заявили, что в районе прорыва трубы были замечены американские военные корабли.

«Обратили внимание на попытки отдельных американских законодателей возложить вину за инциденты на газопроводах на Россию. Наверное, с высоты Капитолийского холма видней. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединенных Штатов по организации подводных взрывов», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после инцидента на газопроводе России следует усилить безопасность стратегических объектов.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ТерактыФСБСовбез ООНСеверный Поток
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