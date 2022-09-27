«Диверсия налицо»: В России не исключили причастность США к повреждению газопроводов

«Дело в том, что четыре нитки, хоть и лежат одинаковым маршрутом, но не вплотную. Расстояние между ними довольно приличное. Ни Россия, ни Германия из «Северного потока-2» газ не откачивала, к тому же, датчане зафиксировали утечку метана в районе острова Борнхольма. Если можно допустить случайное повреждение одной нитки (хотя в мировой практике обычно такого не бывает — слишком строгий контроль качества), то повреждение всех четырёх ниток сразу представляется невероятным, налицо диверсия», — заявил Юшков.

По словам аналитика, версию о намеренном повреждении ниток газопроводов подтверждают и заявления западных лидеров.

«Еще до 24 февраля Байден на пресс-конференции он сказал: «Если Россия нападет на Украину, «Северного потока-2» не будет». В результате чего это случится, американский лидер уточнять не стал. Были слышны заявления и от поляков, что немцам нужно разобрать «Северный поток-2». Сжигаются мосты для возобновления сотрудничества между Россией и Европой в области газа. Основными препятствиями работы «Северного потока» и «Северного потока-2» были политические разногласия», — подчеркнул собеседник НСН.

Также Юшков обозначил, кому сложившаяся ситуация сыграет на руку.

«Выигрывают от этого в основном американцы, которые много лет говорят о том, что европейцам не надо покупать российский газ, что в американском газе есть молекулы свободы, что нужно покупать его, призывали Германию строить СПГ-терминалы, отходить от зависимости от российского газа. Сейчас подобная риторика ужесточилась. Они привязывают европейцев к другим поставщикам ресурсов, в том числе, к американцам — крупнейшим поставщикам сжиженного природного газа в Европу», — заявил нефтегазовый эксперт.

Юшков отметил, что альтернативные варианты поставок газа в Европу не смогут обеспечить страны Запада природными ресурсами из России в должном количестве.

«Конечно, остаётся техническая возможность поставок через газопровод «Ямал-Европа». Однако из-за того, что поляки отобрали у «Газпрома» долю в компании-операторе польского участка, Россия наложила санкции, поэтому там теперь газ не проходит. На Украине газ пропускается только через газоизмерительную станцию «Суджа», вместо 109 млн кубов поставлять получается только 42. Остаётся «Турецкий поток», где для европейцев предусмотрена только одна нитка, но и на ней зафиксировали некий автономный подводный аппарат. Сложившуюся ситуацию можно назвать печальной для газовой отрасли. Тем более печальна она для Германии, так как поляки из-за запуска с 1 октября газопровода Baltic Pipe, начинающегося из середины норвежско-немецкого газопровода Europipe II, лишат Германию не только российского, но и части норвежского газа», — резюмировал Юшков.

При этом собеседник НСН уверен, что хоронить проекты «Северный поток» и «Северный поток-2» пока рано.

«Надо провести расследования, погрузиться. Возле Борнхольма глубина всего 10-25 метров, что для Балтийского моря немного. Теоретически Можно отправить туда ныряльщиков, посмотреть, что там произошло, поднять нитку со дна, полностью отремонтировать, при необходимости выкачать воду. Вопрос в том, когда можно это сделать и справимся ли мы своими силами. На международные компании из-за санкций рассчитывать не приходится», — заключил Юшков.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что утечка могла произойти по причинам брака, случайного или намеренного воздействия извне.

