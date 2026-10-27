Инфекционист Миропольская развеяла миф об опасности коронавирусов-мутантов

Ранее появилась информация, что штамм PJ.2.1, циркулирующий в Канаде, США и Европе, может в ближайшее время появиться в РФ или уже распространяется в стране. По данным СМИ, он имеет более высокую способность проникать в клетки человека и может эффективнее уходить от иммунного ответа.

Миропольская добавила, что рост заболеваемости возможен и зависит от сезонности, интенсивности контактов и уровня защиты организма. Путешественникам она рекомендует соблюдать обычные меры профилактики респираторных инфекций. При выраженной одышке или резком ухудшении состояния специалист советует обращаться за медпомощью.



Ранее Роспотребнадзор не фиксировал случаи заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1.

