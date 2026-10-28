Ушаков: Зеленский упоминался в разговоре Путина со Стуббом и Гаром

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром упоминалась фамилия Владимира Зеленского, сообщил «Первому каналу» помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, Путин неоднократно высказывал готовность к встрече с украинским президентом в Москве. «Наш президент миллион или полтора миллиона раз говорил, что, если действительно хочет переговорить — пусть приезжает в Москву», — отметил Ушаков.

Помощник президента России подчеркнул, что в случае приезда Зеленскому в столицу ему обеспечат все условия, включая безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Юрий УшаковНорвегияФинляндияВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВладимир Путин

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