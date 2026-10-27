Маркетплейсы и экономия: Почему россияне все реже ходят в торговые центры
Небольшие торговые центры в шаговой доступности легче переживают спад посещаемости, сказал НСН Павел Люлин.
Россияне стали совершать меньше эмоциональных покупок и посещать торговые центры более осознанно и целенаправленно, а экономическая ситуация побуждает быть рациональнее, откладывать деньги и сокращать траты, сказал НСН сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.
С начала 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 2,8% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В крупнейших городах снижение более выраженное, пишет «Коммерсант». В Москве посещаемость торговых центров за три квартала потеряла 2,9% год к году, в Санкт-Петербурге — 4,1%. В Strategy Partners в январе — сентябре 2026 года в ключевых торговых центрах Москвы зафиксировали сокращение количества визитов на 9% год к году. Совокупный объем трат упал на 5%. Люлин назвал основные причины падения трафика в торговых центрах страны.
«Снижение оказалось неоднородным: в конце августа — начале сентября трафик в торговых центрах рос — его связывали со сложностями у маркетплейсов, из‑за которых росли стоимость и время доставки, но после сентября трафик снова пошел на спад. За прошлую неделю по Москве зафиксировано снижение на 14% к прошлому году, по России — на 8%, а по итогам года показатель составит около минус 4%. На падение трафика влияют сразу несколько факторов: развитие маркетплейсов делает онлайн‑покупки удобнее и доступнее, люди стали совершать меньше эмоциональных покупок и посещать торговые центры более осознанно и целенаправленно, а экономическая ситуация побуждает быть рациональнее, откладывать деньги и сокращать траты — это сказывается и на офлайн‑, и на онлайн‑каналах», — сказал собеседник НСН.
По его словам, небольшие торговые центры в шаговой доступности легче переживают спад посещаемости.
«Разные торговые центры по‑разному справляются с кризисом: районные центры и объекты шаговой доступности чувствуют себя увереннее за счет локальной аудитории, тогда как крупным и удаленным ТЦ, например "Мега", приходится сложнее — у них сокращается фэшн‑галерея, а люди не готовы тратить время на дорогу; при этом даже целевые визиты не компенсируют падение трафика и продаж. Традиционно ноябрьские и декабрьские распродажи помогут увеличить трафик благодаря скидкам и рекламным кампаниям, однако в основном скидки будут распространяться на старые коллекции из имеющихся товарных остатков, а не на новые поступления», — добавил эксперт.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров объяснял НСН, что торговые центры прибегают к разным стратегиям избежать банкротства, например, в курортных городах эти здания начали превращать в апартаменты.
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