Песков отверг обвинения о саботаже России на газопроводах
Абсурдными назвали в Кремле все обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это большая проблема для страны.
«Обе нитки Северного потока заполнены газом и газ этот очень дорогой», — подчеркнул Песков.
Говоря о ремонте газопроводов, он отметил, что пока не известно, что ремонтировать, и что там произошло.
Глава пресс-службы Кремля также добавил, что «Газпром» как собственник должен принимать участие в расследовании инцидента.
Ранее оператор «Северных потоков» заявил о разрушениях сразу на трех нитках системы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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