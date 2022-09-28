Песков отверг обвинения о саботаже России на газопроводах

Абсурдными назвали в Кремле все обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это большая проблема для страны.

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«Обе нитки Северного потока заполнены газом и газ этот очень дорогой», — подчеркнул Песков.

Говоря о ремонте газопроводов, он отметил, что пока не известно, что ремонтировать, и что там произошло.

Глава пресс-службы Кремля также добавил, что «Газпром» как собственник должен принимать участие в расследовании инцидента.

Ранее оператор «Северных потоков» заявил о разрушениях сразу на трех нитках системы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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