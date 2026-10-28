В красной икре из «Пятёрочки» нашли способные вызвать сильное отравление бактерии
В красной икре «Сделано в море», которая продавалась в магазинах «Пятёрочка», нашли бактерии, способные вызвать сильное отравление, сообщает Telegram-канал Mash.
Кроме того, один из покупателей пожаловался, что обнаружил в банке паразитов. Роспотребнадзор выявил нарушения в продукции ООО «Путина», которую продавали в Новгородской области. В икре нерки, изготовленной 17 июля 2026 года, при плановой проверке обнаружили сульфитредуцирующие клостридии. Партию признали несоответствующей требованиям безопасности.
На икру, изготовленную 7 мая 2026 года, пожаловался покупатель, по словам которого, в ней были видны паразиты. Роспотребнадзор зафиксировал обращение, но лабораторного подтверждения этому пока нет. В отзывах икру называют горькой и пересоленной, а её консистенцию сравнивают с «размазнёй».
Ранее в камчатской икре были найдены стафилококк и плесень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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