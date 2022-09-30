Байден назвал преднамеренной диверсией повреждение «Северных потоков»

Преднамеренной диверсией назвал повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, Соединённые Штаты вместе с союзниками сейчас выясняют, что там произошло.

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Байден также подчеркнул, что из-за произошедшего с «Северными потоками», он отдал распоряжение Пентагону помочь союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСеверный ПотокСеверный Поток-2Джо Байден
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