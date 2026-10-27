СМИ: Администрация Трампа хочет снять санкции с РФПИ

По данным газеты, Вашингтон изучает запрос отечественного ведомства об отмене ограничений для улучшения отношений между государствами и содействия прекращению украинского конфликта.



Чиновник, пожелавший остаться анонимным, назвал главу РФПИ и спецпредставителя президента РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева «полезным посредником» для американской стороны в дискуссиях об урегулировании кризиса.



При этом Москва настаивает на этом шаге в рамках более широкого обсуждения участия фонда в поставках дизельного топлива в Штаты.



Недавно госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон ищет баланс в вопросе антироссийских санкций.

