СМИ: Администрация Трампа хочет снять санкции с РФПИ

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность снять санкции с Российского фонда прямых инвестиций под руководством Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об «адских санкциях» против РФ

По данным газеты, Вашингтон изучает запрос отечественного ведомства об отмене ограничений для улучшения отношений между государствами и содействия прекращению украинского конфликта.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, назвал главу РФПИ и спецпредставителя президента РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева «полезным посредником» для американской стороны в дискуссиях об урегулировании кризиса.

При этом Москва настаивает на этом шаге в рамках более широкого обсуждения участия фонда в поставках дизельного топлива в Штаты.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон ищет баланс в вопросе антироссийских санкций.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСанкции СШАРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры