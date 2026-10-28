Мелания Трамп: Границы режима тишины расширятся за пределы Алешек

«Географическая зона перемирия расширена за пределы Алешек, в пределах Херсонской области», — написала первая леди. По ее словам, Это необходимо для обеспечения безопасности прохода гуманитарных конвоев.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что договорённости о соблюдении режима тишины в городе Алёшки Херсонской области выполняются полностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

