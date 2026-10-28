СМИ: Украина запустила на орбиту спутник при поддержке SpaceX
Киев с помощью американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска вывел на орбиту первый спутник собственной системы связи, сообщает LIGA.net.
По данным украинского издания, аппарат проходит испытания и работает в рамках запланированной программы. Спутник Obria Nano начал работу в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Над ним работала украинская компания Himera и датская GomSpace.
Ранее Маск заявил, что обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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