СМИ: Украина запустила на орбиту спутник при поддержке SpaceX

Киев с помощью американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска вывел на орбиту первый спутник собственной системы связи, сообщает LIGA.net.

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По данным украинского издания, аппарат проходит испытания и работает в рамках запланированной программы. Спутник Obria Nano начал работу в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Над ним работала украинская компания Himera и датская GomSpace.

Ранее Маск заявил, что обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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