СМИ: Украина запустила на орбиту спутник при поддержке SpaceX

По данным украинского издания, аппарат проходит испытания и работает в рамках запланированной программы. Спутник Obria Nano начал работу в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Над ним работала украинская компания Himera и датская GomSpace.

Ранее Маск заявил, что обломки Starlink в случае ударов по спутникам сделали бы космос непригодным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

