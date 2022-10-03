Захарова: Блинкен раскрыл мотивы США и НАТО уничтожить «Северные потоки»

«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Один из мотивов — увеличение производства сжиженного природного газа в США и его поставок в Европу, пишет Ura.ru. Захарова указала, что под давлением американской стороны Киев постоянно ставил Москве «условия на грани шантажа» по транзиту газа.

Кроме того, представитель МИД напомнила о словах Блинкена, обвинившего РФ в использовании энергии в качестве оружия. Захарова подчеркнула, что такого никогда не было, Россия и СССР непрерывно в течение 50 лет поставляли газ в Европу. Дипломат указала, что «ложь» госсекретаря США говорит о манипулировании Вашингтона этой темой, пишет Газета.ру.

