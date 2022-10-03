Захарова: Блинкен раскрыл мотивы США и НАТО уничтожить «Северные потоки»

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Один из мотивов — увеличение производства сжиженного природного газа в США и его поставок в Европу, пишет Ura.ru. Захарова указала, что под давлением американской стороны Киев постоянно ставил Москве «условия на грани шантажа» по транзиту газа.

Кроме того, представитель МИД напомнила о словах Блинкена, обвинившего РФ в использовании энергии в качестве оружия. Захарова подчеркнула, что такого никогда не было, Россия и СССР непрерывно в течение 50 лет поставляли газ в Европу. Дипломат указала, что «ложь» госсекретаря США говорит о манипулировании Вашингтона этой темой, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2НАТОГосударственный департамент СШАМария Захарова
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