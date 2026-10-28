ФСБ пресекла схему нелегальной миграции и хищений
ФСБ России совместно с МВД задержали 23 человека по делу об организации нелегальной миграции, сообщает «Коммерсант».
21 человека отправили под стражу, еще двое - под домашний арест. Среди подозреваемых — руководители коммерческих компаний в Пермском крае, Ивановской, Новгородской и Ростовской областях. Следствие считает, что они помогали иностранцам въезжать в РФ по деловым визам и визам высококвалифицированных специалистов, выданным от имени фирм-однодневок.
В отношении руководителя швейного предприятия в Шахтах и его сообщников завели 106 уголовных дел об организации незаконной миграции. Также инициированы дела о мошенничестве, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. На имущество предприятия наложен арест на 141 млн руб.
Ранее в Москве пресекли деятельность ОПГ по подделке миграционных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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