ФСБ пресекла схему нелегальной миграции и хищений

21 человека отправили под стражу, еще двое - под домашний арест. Среди подозреваемых — руководители коммерческих компаний в Пермском крае, Ивановской, Новгородской и Ростовской областях. Следствие считает, что они помогали иностранцам въезжать в РФ по деловым визам и визам высококвалифицированных специалистов, выданным от имени фирм-однодневок.

В отношении руководителя швейного предприятия в Шахтах и его сообщников завели 106 уголовных дел об организации незаконной миграции. Также инициированы дела о мошенничестве, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. На имущество предприятия наложен арест на 141 млн руб.

Ранее в Москве пресекли деятельность ОПГ по подделке миграционных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

