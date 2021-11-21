Танки в Донбассе, десант в Одессе: Кого и зачем Украина пугает «российским вторжением»

Россия активизирует усилия по дестабилизации обстановки на Украине ради смены правительства в Киеве: митинги против вакцинации от COVID-19 – этого плана, в скором времени к ним добавятся протесты из-за экономического кризиса, заявил в интервью изданию Military Times ветеран войны в Донбассе, с 2020 года глава военной разведки (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов.



По его словам, Кремль пытается внушить украинцам, что власти предали их. Буданов сообщил американским журналистам, что такое психологическое давление призвано подготовить почву для военного вторжения на Украину.



«Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе», - сказал глава ГУР, добавив, что одним из плацдармов для вторжения может стать Белоруссия. Буданов прогнозирует наступление российских войск в конце января — начале февраля: морозы этому не помешают, уверен он. А по убеждению источников CBS News в политических кругах США, чем холоднее — тем более вероятно «российское вторжение».

