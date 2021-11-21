Танки в Донбассе, десант в Одессе: Кого и зачем Украина пугает «российским вторжением»
При всей декларируемой серьезности военных угроз разведка Украины считает, что остановить Россию смогут санкции США и американское оружие.
Россия активизирует усилия по дестабилизации обстановки на Украине ради смены правительства в Киеве: митинги против вакцинации от COVID-19 – этого плана, в скором времени к ним добавятся протесты из-за экономического кризиса, заявил в интервью изданию Military Times ветеран войны в Донбассе, с 2020 года глава военной разведки (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов.
По его словам, Кремль пытается внушить украинцам, что власти предали их. Буданов сообщил американским журналистам, что такое психологическое давление призвано подготовить почву для военного вторжения на Украину.
«Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе», - сказал глава ГУР, добавив, что одним из плацдармов для вторжения может стать Белоруссия. Буданов прогнозирует наступление российских войск в конце января — начале февраля: морозы этому не помешают, уверен он. А по убеждению источников CBS News в политических кругах США, чем холоднее — тем более вероятно «российское вторжение».
Главный украинский разведчик в подтверждение своих слов приводит данные о том, что у украинской границы Россия сосредоточила уже более 92 тысяч военных. Сообщения об этом в западной прессе появились ещё в начале ноября. Правда, тогда усиленную военную группировку заметили в Смоленской области, которая ближе к Белоруссии, чем к Украине. В Кремле в ответ подчеркивали, что Россия перемещает войска и технику в пределах своей территории по своему усмотрению, что не представляет угрозы другим странам. Публикации о переброске войск к украинской границе он назвал «некачественным вбросом».
Впрочем, о риске боевых действий в Донбассе много говорили и весной 2021 года. Тогда тоже были свидетельства переброски российских военных и боевой техники в направлении украинской границы. Украинцы также стягивали силы в Донбасс. А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что ВСУ лучше подготовились к боевым действиям, потому что дольше этим занимались. И даже называл возможные сроки наступления Вооруженных сил Украины — после окончания весенней распутицы.
Однако в конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно объявил о завершении учений в Крыму, и российские военные потянулись по подсохшим дорогам не в Донбасс, а обратно — в места постоянной дислокации. Риторика Киева тоже изменилась: президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев считает возможным только дипломатический вариант урегулирования конфликта, и изъявил желание лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Слухи о войне вновь поползли уже осенью — в контексте ввода в строй «Северного потока-2». Когда стало понятно, что проект не остановить, Киев начал подсчитывать потери от сокращающегося транзита российского газа и снова «продавать» Западу «российскую угрозу». С тревожным заявлением на военную тему выступили в «Нафтогазе»: без украинского транзита у Москвы уже не будет сдерживающих факторов, и риск полномасштабной войны России и Украины вырастет, говорил Юрий Витренко.
Впрочем, важен и другой аспект. Так, например, обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский уверен, что полномасштабное вторжение России на Украину приведет к «уничтожению» «Северного потока-2», чего Москве, конечно, не хотелось бы. Да, в Госдуме, разумеется, в этом никакой логики не видят, но если Бершидский прав, то любая военная провокация, способная вывести Россию на боевые действия, становится выгодна уже Киеву.
Такой расклад ставит в весьма уязвимое положение самопровозглашенные республики Донбасса, которые Москва недвусмысленно обещала поддерживать: очевидно, боевыми действиями там и можно спровоцировать Россию на «агрессию».
«Все ухищрения, связанные с проектом «антиРоссия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», - читаем в июльской статье Владимира Путина, для доходчивости переведённой на украинский язык.
В сентябре Игорь Стрелков говорил НСН, что ВСУ могли бы взять Донбасс всего за несколько дней. Украинские военные к настоящему моменту уже обзавелись турецкими беспилотниками Bayraktar и впервые применила один из них в боевых целях. Ополченцы признают, что обнаружить и сбить такие дроны им не под силу, что дает ВСУ неоспоримое преимущество.
По мнению Стрелкова, ВСУ до сих пор не вошли в Донецк и Луганск исключительно потому, что опасаются вмешательства России. В таком случае ездить в Крым россияне смогли бы уже не через Кубань, а прямо через Новороссию.
«Если вести войну в полную силу, а левую руку не привяжут к телу, чтобы она не работала, а драться будут не несколькими пальцами, а во всю мощь, то даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью. Для этого не нужно захватывать Киев, а нужно просто освободить Новороссию, где часть населения все еще восприимчива к идеям воссоединения с Россией. Без Новороссии, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева Украина больше никогда не сможет воевать с Россией», - предположил Стрелков.
В победоносное наступление украинской армии в Донбассе верят не все даже на Украине. Например, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко категорически утверждает, что наступление нереально и военной силой Киев ничего не добьется.
По мнению многих военных экспертов, Киев решится на боевые действия только при поддержке НАТО и США, но те существенным образом помочь не сумеют, даже если и согласятся.
А если воевать в одиночку Киев на самом деле опасается и не готов, то «страшилки» разведчика Буданова вполне могут оказаться традиционным планированием бюджета, включая оборонную его часть. К тому же, именно «российской угрозой» легко оправдывать экономические трудности, включая энергетический кризис, рост тарифов для населения и потерю дохода от транзита газа.
«Буданов сказал, что в идеале США помогли бы сдержать любое российское вторжение посредством дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая усиление санкций против России и арест и блокирование российских банковских счетов», - пишет Military Times.
С уважаемых партнеров — хоть шерсти клок?
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