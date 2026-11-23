По его словам, у него резко поднялось давление и появилость жжение в груди. А после возвращения в Москву «аритмия пошла дикая».

«Задыхаться стал. Поэтому я согласился вызвать скорую. Врачи говорят: «Удивительно, как я выжил. Я перенёс инфаркт на ногах»... Сейчас уже всё хорошо», - добавил артист.

Ранее супруга Джигурды Марина Анисина рассказала, что он был госпитализирован в Московский научно-клинический центр утром 23 ноября, пишут «Известия».