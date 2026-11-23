«Сейчас уже всё хорошо»: Джигурда рассказал, что на ногах перенес инфаркт
Попавший в больницу актёр Никита Джигурда рассказал, что почуствовал недомогание в Екатеринбурге, куда летал по вопросу выпуска своей виниловой пластинки. Об этом сообщает RT.
По его словам, у него резко поднялось давление и появилость жжение в груди. А после возвращения в Москву «аритмия пошла дикая».
«Задыхаться стал. Поэтому я согласился вызвать скорую. Врачи говорят: «Удивительно, как я выжил. Я перенёс инфаркт на ногах»... Сейчас уже всё хорошо», - добавил артист.
Ранее супруга Джигурды Марина Анисина рассказала, что он был госпитализирован в Московский научно-клинический центр утром 23 ноября, пишут «Известия».
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