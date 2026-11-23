Названы сферы труда, где востребованы соискатели пенсионного возраста
В России есть множество сфер, где рабы работникам пенсионного возраста, сказала в пресс-центре НСН Зулия Лоикова.
Такие сферы, как торговля и клиентский сервис, транспорт, логистика, производство, образование, доступны для соискателей пенсионного возраста, заявила в пресс-центре НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
«Что касается профессий, которые на текущий момент доступны людям старшего возраста, я бы отметила сферы торговли и клиентского сервиса, транспорта, логистики, производства, образования. Очень высока востребованность репетиторов: чем опытнее специалист, тем выше в нем заинтересованность. Также стоит упомянуть бухгалтерию, финансы, консалтинг, удаленную поддержку и сферу бытовых услуг. Те же дедушки и бабушки востребованы "на час" — ведь многим работающим родителям не с кем оставить ребенка или забрать его из школы», — сказала собеседница НСН.
Ранее председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский заявил в пресс-центре НСН, что семь‑восемь лет назад в России было достаточно большое число работающих пенсионеров — порядка 14-15 миллионов человек, сейчас их 7,5-8 миллионов.
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