Отвечая на вопрос о возможности спасения критика Сергея Соседова, погибшего в результате падения с лестницы в гостинице, врач указал, что срочная медпомощь, согласно нормативам, должна быть оказана за 2-3 часа, а экстренная - в течение часа.

По словам эксперта, даже в экстренных случаях необходимо время для постановки диагноза, КТ или МРТ головного мозга, осмотра нейрохирурга и других специалистов.

«Может, там уже была травма, несовместимая с жизнью. Врачи тоже не могут сразу по визуальному осмотру определить степень тяжести, тем более, если травма головы закрытая», — отметил Литвиненко.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет после падения с лестницы. Как установили судмедэксперты, причиной смерти стал перелом основания черепа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

