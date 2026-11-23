Врач Литвиненко рассказал, можно ли было спасти критика Соседова после падения
Спасение пациента зависит от того, насколько экстренно ему была оказана медпомощь и какие медицинские мероприятия были проведены. Об этом сайту aif.ru заявил ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.
Отвечая на вопрос о возможности спасения критика Сергея Соседова, погибшего в результате падения с лестницы в гостинице, врач указал, что срочная медпомощь, согласно нормативам, должна быть оказана за 2-3 часа, а экстренная - в течение часа.
По словам эксперта, даже в экстренных случаях необходимо время для постановки диагноза, КТ или МРТ головного мозга, осмотра нейрохирурга и других специалистов.
«Может, там уже была травма, несовместимая с жизнью. Врачи тоже не могут сразу по визуальному осмотру определить степень тяжести, тем более, если травма головы закрытая», — отметил Литвиненко.
Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет после падения с лестницы. Как установили судмедэксперты, причиной смерти стал перелом основания черепа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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