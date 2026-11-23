По её словам, она недавно общалась с артистом. И Джигурда при этом был бодр и весел.

«Всё было хорошо... Удивительно, что такое произошло», — добавила Волочкова.

Ранее Джигурда рассказал, что, по словам врачей, он на ногах перенёс инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

