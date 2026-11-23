«Не жаловался»: Волочкова рассказала о состоянии Джигурды незадолго до инфаркта
23 ноября 202614:33
Алексей Филимонов
Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Ленте.ру», что попавший в больницу с инфарктом актёр Никита Джигурда не жаловался на самочувствие.
По её словам, она недавно общалась с артистом. И Джигурда при этом был бодр и весел.
«Всё было хорошо... Удивительно, что такое произошло», — добавила Волочкова.
Ранее Джигурда рассказал, что, по словам врачей, он на ногах перенёс инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дуров указал на неправдоподобную деталь в новой GTA VI
- Врач Литвиненко рассказал, можно ли было спасти критика Соседова после падения
- «Не жаловался»: Волочкова рассказала о состоянии Джигурды незадолго до инфаркта
- В профсоюзе учителей объяснили, почему нельзя совсем отказаться от шестидневки
- Россиянам назвали лучший способ избежать отказа по микрозаймам
- «Сейчас уже всё хорошо»: Джигурда рассказал, что на ногах перенес инфаркт
- Эйджизм исчез? Какие компании готовы брать на работу пенсионеров
- «Через боль»: Как определить оригинальность текста в студенческих работах
- Названы сферы труда, где востребованы соискатели пенсионного возраста
- Советская черта: Чем работники-пенсионеры выигрывают у молодежи