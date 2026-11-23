Нужно смириться с тем, что по мере совершенствования искусственного интеллекта (ИИ), выявить текст, сгенерированный ИИ, будет вообще невозможно. Об этом НСН рассказал руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.

«Антиплагиат» не распознал работу ИИ в полностью сгенерированном тексте и посчитал его оригинальным на 95%, сообщает Telegram-канал Baza. Спустя полгода после скандала, когда сервис упорно принимал оригинальные курсовые и дипломы за тексты от ИИ, детектор вовсе перестал распознавать следы нейросети. Воронцов раскрыл, что вскоре людям придется серьезно поменять свое отношение к текстам, и не важно, кем они написаны.

«Во-первых, стопроцентного качества не будет никогда. Во-вторых, по мере совершенствования больших языковых моделей распознавать вообще будет невозможно. Ну и в-третьих, эта новость ни о чем, это просто наезд на "Антиплагиат". Бороться с этим не нужно. Нужно менять отношение: не важно, кем написан текст, важно, чтобы он был полезен людям. Мы осознаем этот принцип не сразу. Это придет. У кого-то с болью. Но в таком мире мы теперь живем», — отметил он.

Также он подчеркнул, что отчеты различных детекторов на плагиат — это просто справка, но перепроверять и решать все равно должен живой специалист.

«Это просто справка. Ответственность все равно лежит на людях. Люди должны перепроверить, где легитимное цитирование, где самоцитирование. Отчет это все показывает, он выделяет фрагменты текста, но решить окончательно, где плагиат, а где нет, может только человек», — рассказал он.