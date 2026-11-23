«Через боль»: Как определить оригинальность текста в студенческих работах
Константин Воронцов раскрыл НСН, что «Антиплагиат» может дать только справку, однако окончательный вердикт тексту должен выносить человек.
Нужно смириться с тем, что по мере совершенствования искусственного интеллекта (ИИ), выявить текст, сгенерированный ИИ, будет вообще невозможно. Об этом НСН рассказал руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.
«Антиплагиат» не распознал работу ИИ в полностью сгенерированном тексте и посчитал его оригинальным на 95%, сообщает Telegram-канал Baza. Спустя полгода после скандала, когда сервис упорно принимал оригинальные курсовые и дипломы за тексты от ИИ, детектор вовсе перестал распознавать следы нейросети. Воронцов раскрыл, что вскоре людям придется серьезно поменять свое отношение к текстам, и не важно, кем они написаны.
«Во-первых, стопроцентного качества не будет никогда. Во-вторых, по мере совершенствования больших языковых моделей распознавать вообще будет невозможно. Ну и в-третьих, эта новость ни о чем, это просто наезд на "Антиплагиат". Бороться с этим не нужно. Нужно менять отношение: не важно, кем написан текст, важно, чтобы он был полезен людям. Мы осознаем этот принцип не сразу. Это придет. У кого-то с болью. Но в таком мире мы теперь живем», — отметил он.
Также он подчеркнул, что отчеты различных детекторов на плагиат — это просто справка, но перепроверять и решать все равно должен живой специалист.
«Это просто справка. Ответственность все равно лежит на людях. Люди должны перепроверить, где легитимное цитирование, где самоцитирование. Отчет это все показывает, он выделяет фрагменты текста, но решить окончательно, где плагиат, а где нет, может только человек», — рассказал он.
По словам Воронцова, у студента в любом случае должна быть возможность апелляции, но тогда проводить повторную проверку должны только люди.
«Это должно обсуждаться. Есть важный принцип, который относится не только к этой ситуации, но вообще к искусственному интеллекту — человек должен иметь право на апелляцию. И разбираться такой случай должен другими людьми. В данном случае, когда речь идет о курсовой студента, выше кафедры это эскалировать бесполезно. Разбирательство — это всегда выяснение: это студент-разгильдяй или он действительно хорошо учится. Разбирательство с любым списыванием должно доходить, по идее, до сути. Но и раньше-то не всегда до сути доходило, и часто рубили с плеча. Особо ни у кого не было времени разбираться. Сейчас ничего не изменилось», — рассказал он.
Ранее стало известно, что обновление системы «Антиплагиат 2.0» введет запись истории изменений текста для отслеживания динамики работы и пауз автора. Система сможет выявлять моментальную вставку сгенерированного нейросетями или скопированного материала, расценивая отсутствие истории создания как подозрительное действие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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