Песков призвал не отвлекаться на «некачественные вбросы» о военной технике РФ у «границ» Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» публикации о якобы переброске военной техники России к границам Украины. Представитель Кремля считает бессмысленным тратить время на изучение таких фейков.

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией», - заявил Песков на брифинге для журналистов. Таким образом он прокомментировал публикацию издания Politico.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности, однако перемещения её войск на своей территории – исключительная прерогатива Москвы.

Американское издание в своей публикации утверждало, что коммерческие космические спутники сфотографировали у города Ельня в Смоленской области военную технику, часть которой якобы относится к Первой Гвардейской танковой армии Вооруженных сил РФ. По версии Politico, такая дислокация техники необычна для данного подразделения.

