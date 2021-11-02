Песков призвал не отвлекаться на «некачественные вбросы» о военной технике РФ у «границ» Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «некачественными вбросами» публикации о якобы переброске военной техники России к границам Украины. Представитель Кремля считает бессмысленным тратить время на изучение таких фейков.
«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией», - заявил Песков на брифинге для журналистов. Таким образом он прокомментировал публикацию издания Politico.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности, однако перемещения её войск на своей территории – исключительная прерогатива Москвы.
Американское издание в своей публикации утверждало, что коммерческие космические спутники сфотографировали у города Ельня в Смоленской области военную технику, часть которой якобы относится к Первой Гвардейской танковой армии Вооруженных сил РФ. По версии Politico, такая дислокация техники необычна для данного подразделения.
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