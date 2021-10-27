«Терпеть больше нельзя!»: В Донбассе бьют тревогу из-за турецких беспилотников ВСУ

Украинские войска применили боевую авиацию и тем самым нарушили ключевые пункты Минских соглашений, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Во вторник, 26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что в Донбассе впервые был применен турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. В заявлении говорится, что в ответ на обстрел позиций ВСУ из гаубиц Д-30 беспилотник уничтожил одно орудие, при этом засечь его ополченцы якобы не смогли. Подчеркивалось, что дрон не пересёк линию соприкосновения.

«Это исторический момент, дальше терпеть такие противоправные действия нельзя. Следующим шагом украинских войск будет применение их новых ракет на территории Донбасса, потому что уже ничего не остановит украинскую армию. Ключевые пункты минских соглашений разрушены, и это подтвердил не кто иной, как командующий вооруженными силами Украины. Если мы посмотрим на пункт № 8 меморандума, который был подписан еще в 2014 году, то увидим, что беспилотные летательные аппараты не имеют права пролетать даже в 30 километрах от линии соприкосновения. А в данном случае он не то что пролетал, а был применен как боевая авиация. Исходя из тактико-технических характеристик ракет и ракурса, я могу сделать заключение, что он пересек линию соприкосновения и нанес удар по батарее, которая вела контрбатарейную борьбу. То есть на обстрелы украинской армии, которые велись с самого утра, была выдвинута контрбатарея, чтобы подавить огневые точки», - рассказал подполковник.