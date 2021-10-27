«Терпеть больше нельзя!»: В Донбассе бьют тревогу из-за турецких беспилотников ВСУ
Украинские власти будут и дальше применять боевую авиацию на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что грозит гуманитарной катастрофой, уверен Андрей Марочко.
Украинские войска применили боевую авиацию и тем самым нарушили ключевые пункты Минских соглашений, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Во вторник, 26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что в Донбассе впервые был применен турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. В заявлении говорится, что в ответ на обстрел позиций ВСУ из гаубиц Д-30 беспилотник уничтожил одно орудие, при этом засечь его ополченцы якобы не смогли. Подчеркивалось, что дрон не пересёк линию соприкосновения.
«Это исторический момент, дальше терпеть такие противоправные действия нельзя. Следующим шагом украинских войск будет применение их новых ракет на территории Донбасса, потому что уже ничего не остановит украинскую армию. Ключевые пункты минских соглашений разрушены, и это подтвердил не кто иной, как командующий вооруженными силами Украины. Если мы посмотрим на пункт № 8 меморандума, который был подписан еще в 2014 году, то увидим, что беспилотные летательные аппараты не имеют права пролетать даже в 30 километрах от линии соприкосновения. А в данном случае он не то что пролетал, а был применен как боевая авиация. Исходя из тактико-технических характеристик ракет и ракурса, я могу сделать заключение, что он пересек линию соприкосновения и нанес удар по батарее, которая вела контрбатарейную борьбу. То есть на обстрелы украинской армии, которые велись с самого утра, была выдвинута контрбатарея, чтобы подавить огневые точки», - рассказал подполковник.
По словам Марочко, дальнейшее применение боевой авиации грозит Донбассу гуманитарной катастрофой.
«Это огромнейшая проблема для жителей Донбасса. Даже в случае обнаружения беспилотника поразить его весьма проблематично. Максимальная высота его полета – восемь тысяч метров. Вся территория республик Донбасса сейчас под прицелом. В случае необходимости украинские войска могут наносить удары глубоко в тылу по критически важным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Один выстрел таким "Байрактаром" по распределительной станции, которая находится недалеко от границы с Россией, может обесточить всю Луганскую народную республику. А за окном уже минусовые температуры. Это огромная, серьезная проблема, которая может привести к гуманитарной катастрофе и большому количеству жертв. У нас есть беспилотные летательные аппараты, которые были перехвачены у ВСУ, мы на удалении от линии соприкосновения используем их, но, к сожалению, народная милиция республик Донбасса соблюдает Минские соглашения и беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения не применяет», - заключил Марочко.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что украинская армия стала сильнее с 2014 года.
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