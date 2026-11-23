Россиянам раскрыли одно коварное последствие недостатка сна
Недостаток сна влияет не только на работоспособность и память человека, но и на восприятие им боли. Об этом «Ленте.ру» рассказала невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.
По её словам, при недостатке сна нарушается работа специальных механизмов, ослабляющих болевые ощущения. В результате болевой порог снижается.
«Раздражитель, ранее вызывавший лишь небольшой дискомфорт, может восприниматься как настоящая боль», — пояснила врач.
Бутенко добавила, что обработку болевых сигналов в головном мозге может изменить даже одна бессонная ночь, а при хроническом недосыпе данная проблема лишь усугубляется.
Ранее невролог и сомнолог Анна Суша предупредила, что привычка спать по пять-шесть часов постепенно ухудшает внимание, память и скорость реакции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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