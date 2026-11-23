По её словам, при недостатке сна нарушается работа специальных механизмов, ослабляющих болевые ощущения. В результате болевой порог снижается.

«Раздражитель, ранее вызывавший лишь небольшой дискомфорт, может восприниматься как настоящая боль», — пояснила врач.

Бутенко добавила, что обработку болевых сигналов в головном мозге может изменить даже одна бессонная ночь, а при хроническом недосыпе данная проблема лишь усугубляется.

Ранее невролог и сомнолог Анна Суша предупредила, что привычка спать по пять-шесть часов постепенно ухудшает внимание, память и скорость реакции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

