Глава «Нафтогаза» заявил о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа

По его мнению, благодаря вводу газопровода в эксплуатацию Москва «избавится от сдерживающего фактора», а отсутствие физического транзита газа сделает Украину более уязвимой к «российскому вторжению».

Ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, сообщает RT.

