Глава «Нафтогаза» заявил о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Financial Times заявил, что запуск «Северного потока - 2» увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной.
По его мнению, благодаря вводу газопровода в эксплуатацию Москва «избавится от сдерживающего фактора», а отсутствие физического транзита газа сделает Украину более уязвимой к «российскому вторжению».
Ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- СМИ: Расследование дела советника главы Роскосмоса Сафронова завершено
- Умер сценарист фильмов «История Аси Клячиной» и «Восхождение» Юрий Клепиков
- Глава «Нафтогаза» заявил о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа
- Карпина не волнует отписка Дзюбы от Instagram сборной РФ
- Медведев допустил ограничение свободы во время эпидемий
- Правительство обязало участников совещаний предъявлять QR-код или ПЦР-тест
- В Госдуме назвали «ерундой» слова Собчак о спиртном и высшем образовании
- Мясников развеял главный миф вакцинации
- Российский регион впервые признал иностранные вакцины от коронавируса
- Попова раскрыла статистику по COVID-заболевшим после вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru