Глава «Нафтогаза» заявил о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Financial Times заявил, что запуск «Северного потока - 2» увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Bloomberg сообщил, зачем России «Северный поток - 2»

По его мнению, благодаря вводу газопровода в эксплуатацию Москва «избавится от сдерживающего фактора», а отсутствие физического транзита газа сделает Украину более уязвимой к «российскому вторжению».

Ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительный объём транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
ТЕГИ:ВойнаТранзит ГазаРоссияУкраинаНафтогаз
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