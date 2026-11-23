Одобрение по микрозаймам не должно быть целью россиян, так как большинство просителей не могут их выплатить. Им лучше найти другую работу, рассказал НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.



В России стали чаще отказывать в микрозаймах — такой результат получают две из трех заявок. В октябре микрофинансовые организации (МФО) отклонили 66% заявок против 56% годом ранее. Особенно сложно новым клиентам — отказы получают 80% из них, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Крылов оценил динамику как положительную.