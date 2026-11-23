Россиянам назвали лучший способ избежать отказа по микрозаймам
Финансовые организации стали лучше следить за тем, чтобы у человека были возможности обслуживать свои долги, заявил НСН Сергей Крылов.
Одобрение по микрозаймам не должно быть целью россиян, так как большинство просителей не могут их выплатить. Им лучше найти другую работу, рассказал НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
В России стали чаще отказывать в микрозаймах — такой результат получают две из трех заявок. В октябре микрофинансовые организации (МФО) отклонили 66% заявок против 56% годом ранее. Особенно сложно новым клиентам — отказы получают 80% из них, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Крылов оценил динамику как положительную.
«Уже много лет наблюдается ситуация, когда люди не могут получить кредиты. Они обращаются одновременно из-за слабости проверки в 10, 20, 30 микрофинансовых организаций, набирают огромное количество денег, а потом просто уходят на банкротство и даже не собираются ничего выплачивать. Нельзя выдавать бесконечное количество займов лицам, которые не могут обслуживать существующие у них обязательства. Мера абсолютно оправданная, нормальная, и неудивительно, что с развитием контроля сейчас такой объем отказов. Сегодня лучше всего не пытаться получить одобрение, а искать и менять способы заработка. Получать дополнительное образование для трудоустройства или находить новую работу. Потому что как правило в МФО идут те, кто находятся на практически нулевом финансовом пороге. В магазин сходить на семью из трех человек — это 10 тысяч рублей, а там дают по 20-30 тысяч. Для каких целей? Явно не для дорогостоящего жилья или автомобиля», — подчеркнул он.
Ранее Крылов объяснил НСН, почему банк может отказать в кредитных каникулах
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