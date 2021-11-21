СМИ: разведка США спрогнозировала «вторжение» России на Украину с наступлением холодов

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — отмечают журналисты.

Действия США на Украине - это политическая игра, направленная на повышение градуса. Об этом председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Совершенно очевидно, что США подзуживают Украину на силовые действия на Донбассе, эскалируют военную напряженность. А для того, чтобы мировое общественное мнение было на их стороне – перекладывают эту ответственность на Россию. Потому что безнаказанно нагнетать военное напряжение в этом регионе невозможно. Это обязательно перерастет в военный конфликт, в таком случае все последствия будет пожинать уже Америка. Другое дело, если она хочет в этом конфликте спалить Украину ради каких-то политических сдерживаний России. Но цена будет очень высокая. То есть это ясная политическая игра, направленная на повышение градуса», - считает Морозов.

