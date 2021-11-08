«Хочет, но не может»: Украину заподозрили в отказе от боевых действий в Донбассе
Киевское руководство не имеет возможностей для ведения боевых действий в Донбассе, уверен Александр Охрименко.
Украина не сможет произвести никакого наступления на Донбасс, а все громкие заявления украинских политиков на эту тему являются политической конъюнктурой, отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил, что масштабное наступление Украины в Донбассе может иметь последствия и не останется без реакции России.
«Волошин – это же оппозиционный политик! На них в Украине никто не обращает внимания. Но фактически президент Владимир Зеленский и его окружение заявили, что нормандский формат урегулирования на Донбассе они продолжать не могут. На сегодняшний момент КПП для прохода почти не работают, их постоянно закрывают то с украинской стороны, то со стороны ДНР и ЛНР. И, действительно, Зеленский поставил четкую паузу и четкий разрыв [в урегулировании]. Они даже не планируют что-то делать для решения конфликта на Донбассе. Наступление на Донбасс – это нереально, Украина не может. Хочет и может – это две большие разницы. Все вот эти заявления, что уже армия там стоит – Зеленский и его генералы физически не могут. Наступление ничего не даст. Они превосходно понимают, что выиграть войну военным способом они не могут», - заявил аналитик.
При этом ранее лидер украинской партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский в эфире телеканала «Наш» заявил, что бывший глава «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Дмитрий Ярош, назначенный 2 ноября на пост советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), через сутки лишился своего поста. Кроме того, 2 ноября стало известно об отставке министра обороны Андрея Тарана. По словам Охрименко, кадровые перестановки в украинской армии также не скажутся на ситуации в Донбассе.
«Яроша же уже выгнали! Его сняли с должности через сутки. Ребята немножко подсуетились и пересуетились. Его уже отправили в отставку, он уже грозно выступил и ругает Зеленского. Да, Тарана сняли, но в данной ситуации смена министра не имеет значения. Это связано с требованием о евроинтеграции, в соответствии с которым министром должно быть гражданское лицо. Этот человек (новый глава Минобороны Украины, бывший вице-премьер Алексей Резников, - прим. НСН) – он не генерал. А Таран никуда не делся, это чисто, что называется, подрисовали, чтобы сделать по-европейски. Ничего не поменялось. А наступление на Донбасс невозможно, потому что некому наступать», - заключил политолог.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что единственный способ избежать военного противостояния с НАТО – дать понять, что этот конфликт невыгоден США.
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