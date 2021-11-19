Депутата Госдумы возмутили «глупости» Bloomberg об уничтожении «Северного потока-2»

Леонид Калашников посоветовал обозревателю Bloomberg Леониду Бершидскому заняться тем, что у него лучше получается, а не лезть в политику. 

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «глупостью» публикацию агентства Bloomberg о возможном уничтожении «Северного потока-2» в случае «вторжения» России на Украину.

Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский ранее написал, что газопроводу грозит «гарантированное уничтожение» в случае «полномасштабного вторжения» на Украину. При этом автор статьи допустил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинет сроки запуска «Северного потока-2».

Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»
«Хорошо, ну а как они будут получать газ? «Северный поток» будет уничтожен, Украина будет захвачена. Все будет уничтожено, в том числе и то, что проходит через Украину. Кто несет глупости такие? Как собирается поставлять газ Леонид Бершидский? Европа, что, откажется от газа? В чем суть его предложения?» - сказал Калашников.

При этом он посоветовал бывшему российскому медиаменеджеру заняться тем, что «у него получается».

«Пусть Леонид Бершидский занимается тем, что у него получается, пишет повести и романы. Что все лезут в политику, что им не живется?» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В начале этой недели Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG из-за необходимости ее реорганизации в соответствии с законами этой страны.

Проверка независимости: В Германии объяснили задержку с сертификацией «Северного потока-2»

Немецкий политолог Александр Рар объяснял «Радиоточке НСН», что Германия не хочет тормозить запуск «Северного потока-2», но оператору трубопровода надо доказать независимость от производителя газа.

Как отмечает «Коммерсантъ», Леонид Бершидский известен как бывший главный редактор газеты «Ведомости», создатель проекта Slon.ru, издатель российской версии Forbes и журнала «Русский Newsweek». Кроме того, он работал в украинских СМИ, а в 2014 году эмигрировал в Германию.

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ФОТО: gb.ru
ТЕГИ:Северный Поток-2ГосдумаBloomberg
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