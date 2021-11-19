Депутата Госдумы возмутили «глупости» Bloomberg об уничтожении «Северного потока-2»

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «глупостью» публикацию агентства Bloomberg о возможном уничтожении «Северного потока-2» в случае «вторжения» России на Украину.

Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский ранее написал, что газопроводу грозит «гарантированное уничтожение» в случае «полномасштабного вторжения» на Украину. При этом автор статьи допустил, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинет сроки запуска «Северного потока-2».